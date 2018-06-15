Британские коммунальщики сломали знаменитую "зебру" The Beatles

Знаменитого пешеходного перехода на Эбби Роуд в Лондоне, который прославили участники Beatles, больше не существует.
Началась реконструкция дороги, которую оттягивали местные власти. К радости местных жителей и печали туристов и поклонников рок-группы, приезжающих к "зебре", чтобы повторить знаменитую обложку альбома Abbey Road 1969 года.
Коммунальщики уже пригнали сюда свой транспорт и уничтожили "ту самую" дорогу.
Вместо которой скоро появится новая.
Понимая, что туристы могут остаться недовольны, местные власти пообещали закончить реконструкцию как можно скорее и вернуть на место пешеходный переход, который в 2010 году внесли в список официальных достопримечательностей Лондона, пишет mail.ru.
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