Британские коммунальщики сломали знаменитую "зебру" The Beatles

Началась реконструкция дороги, которую оттягивали местные власти. К радости местных жителей и печали туристов и поклонников рок-группы, приезжающих к "зебре", чтобы повторить знаменитую обложку альбома Abbey Road 1969 года.

Abbey Road Публикация от just feel (@j.u.s.t.f.e.e.l) 13 Июн 2018 в 4:28 PDT

Коммунальщики уже пригнали сюда свой транспорт и уничтожили "ту самую" дорогу.

Вместо которой скоро появится новая.

Понимая, что туристы могут остаться недовольны, местные власти пообещали закончить реконструкцию как можно скорее и вернуть на место пешеходный переход, который в 2010 году внесли в список официальных достопримечательностей Лондона, пишет mail.ru.