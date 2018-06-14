В Барнауле установили вазоны-мячи в зеленом уголке в футбольном стиле

В Индустриальном районе Барнаула завершают обустройство тематического зеленого уголка в футбольном стиле на пересечении улиц Энтузиастов и Панфиловцев, сообщает официальный сайт города.
У перекрестка разместили три вазона в виде футбольных мячей, в которые высадят цветы. Кроме того, четвертый мяч украсил центральную композицию.
На территории зеленого уголка до конца дня завершат работы по планировке грунта и установке малых архитектурных форм. Вечером увидеть новое тематическое место смогут посетители фан-зоны в парке спорта Смертина.
Также еще три "футбольных" вазона украсили Павловский тракт на развязке с улицей Малахова.
Напомним, 14 июня барнаульцев будут развозить по домам на общественном транспорте из фан-зоны Чемпионата мира по футболу в парке Смертина. Движение транспорта организовано по особым маршрутам. Схема начнет работать с полуночи 15 июня, после завершения первого матча ЧМ 2018.
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