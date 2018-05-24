В Барнауле установили огромную арку под старину

В Барнауле установили огромную арку. Фото: barnaul.org. В Барнауле установили огромную арку. Фото: barnaul.org. В Барнауле установили огромную арку. Фото: barnaul.org.

Арку покрыли декоративным слоем краски церта-патина. Это создает эффект старины и медно-золотистый оттенок. Кроме того, стальной рисунок арки сделали с помощью лазерной резки.

В пресс-службе отмечают, что на аллее будут и другие изменения. Здесь планируют заасфальтировать центральную пешеходную дорожку, установить новые скамьи и урны.

Напомним, в Барнауле идет подготовка к капитальному ремонту улицы Профинтерна от проспекта Комсомольского до проспекта Строителей. Завершить работы планируют к концу августа.