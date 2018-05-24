В Барнауле установили огромную арку под старину

В Барнауле 22 мая на аллее по улице Профинтерна со стороны проспекта Калинина установили декоративную арку. Ее высота 4,5 метров, а длина 9 метров, пишет официальный сайт города.
Арку покрыли декоративным слоем краски церта-патина. Это создает эффект старины и медно-золотистый оттенок. Кроме того, стальной рисунок арки сделали с помощью лазерной резки.
В пресс-службе отмечают, что на аллее будут и другие изменения. Здесь планируют заасфальтировать центральную пешеходную дорожку, установить новые скамьи и урны.
Напомним, в Барнауле идет подготовка к капитальному ремонту улицы Профинтерна от проспекта Комсомольского до проспекта Строителей. Завершить работы планируют к концу августа.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.