В Барнауле начали ремонт дороги от "Изумрудного" до проспекта Строителей

В Барнауле идет подготовка к капитальному ремонту улицы Профинтерна от проспекта Комсомольского до проспекта Строителей, сообщает мэрия города.
20 мая дорожная служба начала фрезерование первого участка. 21 мая снимали старый асфальт на нечетной стороне проезжей части в границах проспектов Комсомольского и Калинина.
Дорога протяженностью 6 км и общей площадью 33 тысячи кв. метров — один из самых масштабных объектов проекта "Безопасные и качественные дороги". На обновление асфальта проезжей части и другие работы выделили около 40 млн рублей.
Капитальный ремонт предусматривает ремонт колодцев, строительство 6 метров ливневой канализации и двух дождеприемных колодцев в районе пересечения с улицей Деповской, укладку водоотводного лотка, асфальтирование проезжей части и устройство тротуаров. На участке между проспектами Комсомольским и Калинина появятся остановки общественного транспорта. Отремонтируют парковки, заменят бордюрный камень, установят металлическое ограждение и нанесут разметку.
Завершить работы планируют к концу августа 2018 года.
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