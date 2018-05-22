Автоновости

В Барнауле начали ремонт дороги от "Изумрудного" до проспекта Строителей

Сегодня, 08:06.
Автоновости

В Барнауле идет подготовка к капитальному ремонту улицы Профинтерна от проспекта Комсомольского до проспекта Строителей, сообщает мэрия города.

Ремонт улицы Профинтерна в Барнауле.
Ремонт улицы Профинтерна в Барнауле. Фото : barnaul.org.

20 мая дорожная служба начала фрезерование первого участка. 21 мая снимали старый асфальт на нечетной стороне проезжей части в границах проспектов Комсомольского и Калинина.

Дорога протяженностью 6 км и общей площадью 33 тысячи кв. метров — один из самых масштабных объектов проекта "Безопасные и качественные дороги". На обновление асфальта проезжей части и другие работы выделили около 40 млн рублей.

Капитальный ремонт предусматривает ремонт колодцев, строительство 6 метров ливневой канализации и двух дождеприемных колодцев в районе пересечения с улицей Деповской, укладку водоотводного лотка, асфальтирование проезжей части и устройство тротуаров. На участке между проспектами Комсомольским и Калинина появятся остановки общественного транспорта. Отремонтируют парковки, заменят бордюрный камень, установят металлическое ограждение и нанесут разметку.

Завершить работы планируют к концу августа 2018 года.

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