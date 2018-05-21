В Камне-на-Оби 20 мая грузовик провалился колесами в яму, пишут "Каменские известия".
В алтайском городе грузовик провалился под асфальт. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru.
В алтайском городе грузовик провалился под асфальт. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru.
В алтайском городе грузовик провалился под асфальт. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru.
В алтайском городе грузовик провалился под асфальт. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru.
ЧП произошло во второй половине дня на углу улиц Чехова и Обская. По словам местных жителей, дороги в этих местах уже давно нет — лишь огромные ямы и полное отсутствие асфальтового покрытия.
Недавно этот участок дороги засыпали шлаком. Однако, возможно, это и стало причиной провала грузовика, ведь под шлаком остались глубокие ямы.
Напомним, в начале мая в барнаульских новостройках грузовик с хлебом провалился в яму.
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