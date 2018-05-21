В алтайском городе грузовик провалился под асфальт. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. В алтайском городе грузовик провалился под асфальт. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. В алтайском городе грузовик провалился под асфальт. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. В алтайском городе грузовик провалился под асфальт. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru.

ЧП произошло во второй половине дня на углу улиц Чехова и Обская. По словам местных жителей, дороги в этих местах уже давно нет — лишь огромные ямы и полное отсутствие асфальтового покрытия.

Недавно этот участок дороги засыпали шлаком. Однако, возможно, это и стало причиной провала грузовика, ведь под шлаком остались глубокие ямы.

Напомним, в начале мая в барнаульских новостройках грузовик с хлебом провалился в яму.