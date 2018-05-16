В центре Барнаула поставят композицию "Шар" и облагородят новую зону отдыха

На улице Советской в Барнауле обустраивают новую площадку для отдыха горожан, сообщает мэрия. В центре установят главное украшение площадки — малую архитектурную форму "Шар". Строительство ведется недалеко от офтальмологической больницы у дома № 6.
В Барнауле на улице Советской строят новую площадку для отдыха. Фото: barnaul.org.
В Барнауле на улице Советской строят новую площадку для отдыха. Фото: barnaul.org.
В Барнауле на улице Советской строят новую площадку для отдыха. Фото: barnaul.org.
В Барнауле на улице Советской строят новую площадку для отдыха. Фото: barnaul.org.
На месте подрядчик уже сделал двухуровневую площадку из тротуарной плитки с пешеходными дорожками. Также здесь создали четыре клумбы из кирпича и отделали их камнем. Позже в клумбы привезут землю и посадят цветы.
Еще предстоит установить лавочки, поставить урны и смонтировать фонари для освещения.
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