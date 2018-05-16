В центре Барнаула поставят композицию "Шар" и облагородят новую зону отдыха

В Барнауле на улице Советской строят новую площадку для отдыха. Фото: barnaul.org. В Барнауле на улице Советской строят новую площадку для отдыха. Фото: barnaul.org. В Барнауле на улице Советской строят новую площадку для отдыха. Фото: barnaul.org. В Барнауле на улице Советской строят новую площадку для отдыха. Фото: barnaul.org.

На месте подрядчик уже сделал двухуровневую площадку из тротуарной плитки с пешеходными дорожками. Также здесь создали четыре клумбы из кирпича и отделали их камнем. Позже в клумбы привезут землю и посадят цветы.

Еще предстоит установить лавочки, поставить урны и смонтировать фонари для освещения.