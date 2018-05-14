Мэрия Барнаула выбирает организацию, которая за 5 млн посадит сосны и совьет гнезда

Сегодня, 14:16.
Жизнь

Мэрия Барнаула готова заплатить 5 млн рублей той организации, которая возьмется следить за лесами, расположенными в черте города. В этом году ей предстоит высадить более 1,2 тысяч сосен, построить 40 гнезд и защитить насаждения от пожара.

Вырубка леса возле "Трассы здоровья".
Вырубка леса возле "Трассы здоровья". Фото: Олеся Роженцова, altapress.ru.

Заказчиком работ выступает городской комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

Леса в черте города расположены на площади в 4063 га.

Согласно техзаданию, победитель должен будет:

  • высадить 1250 саженцев сосны на 0,5 га на том месте, где скажет заказчик (до 1 ноября 2018 года),
  • поставить 6 предупредительных аншлагов у дорог, при въезде в лес, в местах, наиболее посещаемых людьми,
  • устроить 6 мест отдыха не менее 16 кв. метров с кострищами и урнами (до 15 июня),
  • поставить 10 скамеек,
  • регулярно следить за чистотой,
  • организовать 2 контрольных поста на въезде в лес,
  • очистить от хлама и убрать мусор на 319 га и другое.

Для защиты лесов от вредных организмов победителю необходимо будет:

  • изготовить 40 гнездовий для птиц и столько же отремонтировать,
  • устроить 40 кормушек для птиц,
  • огородить 4 муравейника,
  • установить ловушки для шелкопрядов.

Это нужно будет сделать до 15 июня.

Подрядчик должен будет следить за пожарной безопасностью. В том числе — обустроить так называемые минерализованные полосы, то есть опахать лес, чтобы огонь не смог перекинуться дальше.

Итоги аукциона подведут 1 июня. Период действия контракта — до конца 2018 года.

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