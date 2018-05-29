В Барнауле появится зеленый уголок в футбольном стиле. Фото: barnaul.org. В Барнауле появится зеленый уголок в футбольном стиле. Фото: barnaul.org.

Тематический уголок появится на пересечении улиц Панфиловцев и Энтузиастов, напротив парка спорта Алексея Смертина. Там разместят три цветочницы в виде футбольных мячей и лавочки. А в центре уголка установят декоративную композицию в виде футбольного мяча диаметром 70 сантиметров.

Также на пересечении улиц Георгиева и Энтузиастов планируют обрезать деревья, посадить кусты сирени и оформить три цветочные елочки.

Кроме того, большую клумбу сделают на пересечении улицы Власихинской и Павловского тракта, напротив торгового центра "Леруа Мерлен". Там появятся цветочные композиции.

Напомним, в Барнауле 22 мая установили большую арку под старину.