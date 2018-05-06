В Бийске открыли обновленный памятник речникам в виде огромного якоря

Открытие памятника речникам в Бийске. Фото: http://biwork.ru. Открытие памятника речникам в Бийске. Фото: http://biwork.ru. Открытие памятника речникам в Бийске. Фото: http://biwork.ru. Открытие памятника речникам в Бийске. Фото: http://biwork.ru. Открытие памятника речникам в Бийске. Фото: http://biwork.ru. Открытие памятника речникам в Бийске. Фото: http://biwork.ru. Открытие памятника речникам в Бийске. Фото: http://biwork.ru. Открытие памятника речникам в Бийске. Фото: http://biwork.ru.

Памятный знак-якорь был установлен в 2014 году в парке Победы, как раз у ступеней на пляж у коммунального моста.

Из-за строительства дамбы ландшафт в том месте изменился – памятник визуально оказался "придавлен" насыпью. Его решено было поднять выше – на обновленную набережную.

По мнению Виктора Буланичева, директора Демидовского фонда и инициатора создания памятного знака Бии и речникам, после возведения дамбы знак-якорь вновь занял достойное место и стал украшением набережной. Как прежде, он будет напоминать о нелегких буднях бийских речников.