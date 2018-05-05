В Алтайском крае возбудили уголовное дело из-за обрушения потолка в детском бассейне

По данным следствия, в марте 2018 года во время тренировки школьников в бассейне "Дельфин" в городе Бийске произошло частичное обрушение перекрытия крыши. Обломок конструкции порвал натяжной потолок и упал в воду, по счастливой случайности никто из детей не пострадал.

Следственный отдел по Бийску возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Следователи дадут юридическую оценку действиям должностных лиц школы олимпийского резерва "Дельфин".

Справка

Здание бассейна "Дальфин" построили в 1973 году. Эксплуатировать его начали через год. Сегодня в "Дельфине" в Школе спортивного плавания занимаются более 370 школьников. Еще 430 ходят в "группы здоровья". Кроме того, ежедневно на коммерческой основе сюда приходят больше 50 человек.

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