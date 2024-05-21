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Автоновости

Барнаул оказался на третьем месте по уровню спроса на таксистов в России

Специалисты сервиса «Авито Работа» проанализировали предложения о работе в сфере такси за апрель 2024 года и выявили 10 российских городов, где работодатели наиболее активно ищут сотрудников в сегменте такси.

Такси.
Такси.
Фото: ru.freepik.com, автор wirestock.

Согласно информации платформы, в Барнауле доля вакансий для водителей такси составила 2,5%, а в целом по этой категории — 3,5% от общего числа предложений работы в городе.

Также профессия водителя такси оказалась востребованной в Новокузнецке и Кемерово. В этих городах доля вакансий за апрель от общего числа предложений составила 3,1% и 2,8% соответственно.

Последним в этом списке стал город Тольятти.

Вакансия водителя такси входит в десятку самых востребованных у работодателей — она занимает девятое место среди наиболее массовых профессий в России. В апреле 2024 года доля вакансий для таксистов составила 2,2% от общего числа предложений о работе, а в сфере такси в целом — 2,7%.

Такси.
Такси.
https://unsplash.com/

Особенно высокий спрос на водителей такси отмечается в Сибири и на юге страны. Доля вакансий для таксистов в Санкт-Петербурге в апреле текущего года составила 0,7% от всех предложений о работе в городе, а в Москве — 0,3%», — комментирует ситуацию директор категории «Такси, транспорт и логистика» Авито Работы Артем Егоренков.

Ранее сообщалось, что «космическими» ценами на такси недовольны барнаульцы.

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