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Автоновости

Барнаул отказался от списанных московских трамваев

Барнаульские трамваи изношены на 97%. Отремонтировать нужно, по данным Горэлектротранса, 200 вагонов. Ранее шла речь о том, чтобы забрать списанный электротранспорт из Москвы, но от этой идеи на предприятии отказались и решили ремонтировать свои трамваи.

Трамвай.
Трамвай.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Привозить списанный электротранспорт из Москвы в Барнауле не будут, потому что это не имеет смысла, рассказал «Вестям» главный инженер предприятия Александр Хвощий.

По его словам, коллеги из Новосибирска получили 20 таких вагонов и сразу отправили их на капитально-строительный ремонт. Плюс необходимы деньги на доставку из Москвы.

«А какой смысл тратить деньги на транспортные расходы, если у нас свои вагоны есть под капитальный ремонт?», — справедливо заметил инженер.

Средний возраст барнаульских трамваев 33 года, отмечают в мэрии. Для их ремонта у Горэлектротранса не хватает оборотных денежных средств. Ежегодно на ремонт тратится более 100 млн рублей.

Пока предприятие планирует ремонтировать по пять вагонов в год. Первый в этом году обновленный трамвай (по маршрутам № 1 и 7) выпустят на линию к 1 сентября.

Вячеслав Франк,
исполняющий обязанности главы Барнаула:

Конечно, видно, что вагон не новый, но он выглядит ухоженно и чисто. Думаю, горожанам будет комфортно передвигаться на нем.

Кстати, на приобретение одного нового вагона необходимо от 30 до 120 млн рублей, а на ремонт — около 6 млн рублей.

Ранее стало известно, что власти Барнаула, Бийска и Рубцовска намерены обратиться к правительству Москвы, чтобы получить бесплатные трамваи и троллейбусы.

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