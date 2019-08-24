С миру по нитке. Алтайский край попросит у Москвы списанные трамваи и троллейбусы

Власти Барнаула, Бийска и Рубцовска намерены обратиться к правительству Москвы, чтобы получить бесплатные трамваи и троллейбусы. Об этом рассказал глава алтайского Минтранса Александр Дементьев активистам «Гражданского патруля», пишет Amic .

Износ трамваев в столице Алтайского края достиг рекордных показателей 97%. Троллейбусов и автобусов — около 85%. Из-за скудности бюджета региона, парк гортранспорта не обновляется уже несколько лет. На его плачевное состояние обратил внимание «Гражданский патруль», направив обращение губернатору Алтайского края Виктору Томенко.

Александр Дементьев рассказал активистам, что мэрия Москвы несколько лет ведет работу по обновлению городского транспорта. С улиц столицы убирают технику старше 10 лет и передают ее регионам. Этой возможностью планирует воспользоваться Бийск, Барнаул и Рубцовск.

В дальнейшем обновлять парк гортранспорта хотят по программе, которая должна появиться в 2020 году.

Возможно Алтайскому краю повезет и он попадет в число регионов, в которых стартует проект российской компании Cognitive Technologies. Разработчик планирует зимой запустить беспилотные трамваи в городах Сибири и Санкт-Петербурге.