В сибирских городах появятся беспилотные трамваи

Российский разработчик Cognitive Technologies планирует зимой запустить беспилотные трамваи в городах Сибири и Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента компании Ольгу Ускову.

В начале 2019 года Cognitive Technologies и производитель транспортных средств «ПК Транспортные системы» разработали первый в России прототип беспилотного трамвая, его запустили в Москве. Трамвай создан на базе модели «Витязь-М».

По словам Усковой, зимой такие трамваи появятся не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге и Сибири. Однако какие именно города СФО проявляют интерес к этому виду транспорта, не известно.

«Это очень выгодная тема: во-первых, экологично, во-вторых, экономно, ну, и не будет ситуации, когда четыре трамвая встали и не едут», — отмечает Ускова.

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