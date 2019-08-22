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Автоновости

В сибирских городах появятся беспилотные трамваи

Российский разработчик Cognitive Technologies планирует зимой запустить беспилотные трамваи в городах Сибири и Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента компании Ольгу Ускову.

Трамвай.
Трамвай.
Анна Зайкова, altapress.ru.

В начале 2019 года Cognitive Technologies и производитель транспортных средств «ПК Транспортные системы» разработали первый в России прототип беспилотного трамвая, его запустили в Москве. Трамвай создан на базе модели «Витязь-М».

По словам Усковой, зимой такие трамваи появятся не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге и Сибири. Однако какие именно города СФО проявляют интерес к этому виду транспорта, не известно.

«Это очень выгодная тема: во-первых, экологично, во-вторых, экономно, ну, и не будет ситуации, когда четыре трамвая встали и не едут», — отмечает Ускова.

Ранее altapress.ru писал, что в Рубцовске появился новый супертроллейбус «5298−01 Авангард» — это транспорт нового поколения с автономным ходом, низким уровнем пола по всей длине салона, рассказывает Черноиванов. Троллейбус очень маневренный даже на самых трудных городских маршрутах.

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