Барнаул стал городом с самыми дешевыми авто в России

За год цены на автомобили в Барнауле упали почти на 20%, следует из исследования экспертов сервиса « Авито ». Столица Алтайская края стала первой в рейтинге доступности авто в первом квартале 2019 года.

Средняя цена на авторынке Барнаула составляет 265 тысяч рублей, утверждают авторы рейтинга. За год цена упала на 19,9%.

Дороже всех продаются кроссоверы — в среднем за 526 тысяч рублей, доступнее всего С-класс — 140 тысяч рублей.

При этом средний возраст продаваемых моделей достиг 17 лет,. Это отражает общероссийскую тенденцию старения автопарка, подчеркивают эксперты. Самой популярной моделью оказался ВАЗ (LADA) 4×4 (Нива), хотя лидером в 2018 году был ВАЗ (LADA) 2106.

В целом по России самой продаваемой моделью назвали LADA Priora.

Как уже писал altapress.ru, в феврале на авторынке Барнаула оживление продаж автомобилей произошло практически по всем ценовым категориям, но больше всего среди автомобилей стоимостью до 350 тысяч рублей.