В феврале в Барнауле оживились продажи подержанных машин

В феврале на авторынке Барнаула оживление продаж автомобилей произошло практически по всем ценовым категориям, но больше всего среди автомобилей стоимостью до 350 тыс. рублей. Об этом сообщает drom.ru.

Лидерами продаж были машины отечественного производства. Особенно хорошо покупали Lada Niva. Среди иномарок в бюджетном сегменте вырос спрос на Toyota Corolla, Toyota Corona, Toyota Camry, Renault Logan, КIA Rio.

Среди автомобилей стоимостью до 450 тыс. рублей больше всего спрос был на Renault Sandero Stepway.



В ценовом сегменте до 900 тыс рублей и выше лидеры продаж —Toyota Camry, Toyota RAV4 (2007−2008 годов выпуска), Renault Duster, KIA Sportage и особенно Nissan Qashqai.



Напомним, в 2018 году в Алтайском крае перепродали 98,1 тыс. легковых автомобилей. Это на 1% больше, чем в 2017 году. Спрос на отечественных машины упал, а на некоторые иномарки заметно вырос.