В феврале в Барнауле оживились продажи подержанных машин

Лидерами продаж были машины отечественного производства. Особенно хорошо покупали Lada Niva. Среди иномарок в бюджетном сегменте вырос спрос на Toyota Corolla, Toyota Corona, Toyota Camry, Renault Logan, КIA Rio.
Среди автомобилей стоимостью до 450 тыс. рублей больше всего спрос был на Renault Sandero Stepway.
В ценовом сегменте до 900 тыс рублей и выше лидеры продаж —Toyota Camry, Toyota RAV4 (2007−2008 годов выпуска), Renault Duster, KIA Sportage и особенно Nissan Qashqai.
Напомним, в 2018 году в Алтайском крае перепродали 98,1 тыс. легковых автомобилей. Это на 1% больше, чем в 2017 году. Спрос на отечественных машины упал, а на некоторые иномарки заметно вырос.