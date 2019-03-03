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Автоновости

В феврале в Барнауле оживились продажи подержанных машин

В феврале на авторынке Барнаула оживление продаж автомобилей произошло практически по всем ценовым категориям, но больше всего среди автомобилей стоимостью до 350 тыс. рублей. Об этом сообщает drom.ru.

Автомобили в Барнауле.
Автомобили в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

Лидерами продаж были машины отечественного производства. Особенно хорошо покупали Lada Niva. Среди иномарок в бюджетном сегменте вырос спрос на Toyota Corolla, Toyota Corona, Toyota Camry, Renault Logan, КIA Rio.

Среди автомобилей стоимостью до 450 тыс. рублей больше всего спрос был на Renault Sandero Stepway.

В ценовом сегменте до 900 тыс рублей и выше лидеры продаж —Toyota Camry, Toyota RAV4 (2007−2008 годов выпуска), Renault Duster, KIA Sportage и особенно Nissan Qashqai.

Напомним, в 2018 году в Алтайском крае перепродали 98,1 тыс. легковых автомобилей. Это на 1% больше, чем в 2017 году. Спрос на отечественных машины упал, а на некоторые иномарки заметно вырос.

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