«Жигули» теряют позиции на вторичном рынке Алтайского края

В 2018 году в Алтайском крае перепродали 98,1 тыс. легковых автомобилей. Это на 1% больше, чем в 2017 году. Спрос на отечественных машины упал, а на некоторые иномарки заметно вырос, следует из данных, которые altapress.ru предоставили в « Автостате ».

Из популярных в регионе марок реже перепродавать стали только Toyota (на 1%) и Lada (на 6%). Обе — безоговорочные лидеры авторынка региона: на их долю приходится почти половина сделок (у Toyota 27,9 тыс. перепродаж, у Lada 21,1 тыс.) Остальные бренды не преодолели и 10-тысячной планки.

В частности, упал спрос на вазовские «шестерки», «семерки», «десятки» и «Нивы» (на 5−14%). Хуже стали продаваться и старые Toyota — Vista и Сarina (на 3−4%).

Самой популярной моделью на вторичном рынке Алтайского края остается Toyota Corolla. На втором месте — Camry. Кроме упомянутых выше моделей в топ-10 бестселлеров входят Chevrolet Niva и Toyota RAV4.

Напомним, в январе 2019 года эксперты выяснили, что авторынок Барнаула едва ли не самый «старый» в России по возрасту представленных машин.