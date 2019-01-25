Эксперты: авторынок Барнаула состоит из самых старых в России машин

Средний возраст автомобилей, выставленных на продажу в Барнауле — почти 16 лет. Это самый большой показатель среди крупных городов страны, следует из данных «Авито Авто».

За 2018 год средний возраст продающихся в столице Алтайского края легковых машин вырос на 4 месяца, отметили аналитики проекта.

По их данным, в других сибирских городах автопарк моложе:

в Красноярске — 12 лет,

в Омске — 14,3 года,

в Новосибирске — 14,6 года,

в Иркутске — 15 лет.

Также по данным площадки объявлений, средняя цена выставленных на продажу в Барнауле автомобилей за год выросла на 20% и составила 370 тыс. рублей.

В 2018 году в Барнауле чаще всего перепродавали автомобили марки ВАЗ. При этом продукция «АвтоВАЗа» на вторичном рынке за год подорожала на 19 тыс. рублей и стоила в среднем 109 тыс. рублей. Также в пятерке самых популярных брендов — Toyota, Nissan, ГАЗ и Honda.

Отметим, что данные «Авито» об авторынке неполные: не все продавцы автомобилей пользуются этой площадкой.

Напомним, по последним данным аналитического агентства «Автостат», средний возраст легкового автомобиля в Алтайским крае — 17,2 года. По этому показателю регион за полтора года опустился с 70 на 73 место в рейтинге субъектов РФ.