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Автоновости
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Эксперты: авторынок Барнаула состоит из самых старых в России машин

Средний возраст автомобилей, выставленных на продажу в Барнауле — почти 16 лет. Это самый большой показатель среди крупных городов страны, следует из данных «Авито Авто».

Автомобили на парковке под Барнаулом
Автомобили на парковке под Барнаулом
Иван Кузьмин

За 2018 год средний возраст продающихся в столице Алтайского края легковых машин вырос на 4 месяца, отметили аналитики проекта.

По их данным, в других сибирских городах автопарк моложе:

  • в Красноярске — 12 лет,
  • в Омске — 14,3 года,
  • в Новосибирске — 14,6 года,
  • в Иркутске — 15 лет.

Также по данным площадки объявлений, средняя цена выставленных на продажу в Барнауле автомобилей за год выросла на 20% и составила 370 тыс. рублей.

В 2018 году в Барнауле чаще всего перепродавали автомобили марки ВАЗ. При этом продукция «АвтоВАЗа» на вторичном рынке за год подорожала на 19 тыс. рублей и стоила в среднем 109 тыс. рублей. Также в пятерке самых популярных брендов — Toyota, Nissan, ГАЗ и Honda.

Отметим, что данные «Авито» об авторынке неполные: не все продавцы автомобилей пользуются этой площадкой.

Напомним, по последним данным аналитического агентства «Автостат», средний возраст легкового автомобиля в Алтайским крае — 17,2 года. По этому показателю регион за полтора года опустился с 70 на 73 место в рейтинге субъектов РФ.

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