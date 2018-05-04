Барнаул встал в многокилометровых пробках

Вечером 4 мая Барнаул встал в девятибалльных пробках. На некоторых улицах скорость движения автомобилей не превышает 3 км\ч, по данным сервиса "Яндекс. Пробки".
Пробки в Барнауле. Фото : Скрин с сайта.
Пробки в Барнауле. Фото : Скрин с сайта.
Пробки в Барнауле. Фото : Скрин с сайта.
Пробки в Барнауле. Фото : Скрин с сайта.
Серьезные транспортные заторы наблюдаются на проспекте Строителей от площади Победы до Павловского тракта. Также большая пробка образовалась на шоссе Ленточный бор, улице Попова.
Движение затруднено на улице Челюскинцев, переулке Ядринцева, на участке проспекта Комосомольского. Автомобили едут со скоростью 3-5 км/ч.
Напомним, в Барнауле днем 4 мая также образовалась серьезная пробка на пересечении улиц Малахова и Антона Петрова.
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