Барнаул встал в многокилометровых пробках

Пробки в Барнауле. Фото : Скрин с сайта. Пробки в Барнауле. Фото : Скрин с сайта. Пробки в Барнауле. Фото : Скрин с сайта. Пробки в Барнауле. Фото : Скрин с сайта.

Серьезные транспортные заторы наблюдаются на проспекте Строителей от площади Победы до Павловского тракта. Также большая пробка образовалась на шоссе Ленточный бор, улице Попова.

Движение затруднено на улице Челюскинцев, переулке Ядринцева, на участке проспекта Комосомольского. Автомобили едут со скоростью 3-5 км/ч.

Напомним, в Барнауле днем 4 мая также образовалась серьезная пробка на пересечении улиц Малахова и Антона Петрова.

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