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Автоновости

Барнаул встал в многокилометровых пробках

Утром 2 марта в Барнауле образовались 9-балльные пробки. Скорость движения на некоторых участках не превышает 3−7 км/ч, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Пробки.
Пробки.
СС0

Серьезные дорожные заторы образовались на Змеиногорском и Павловском трактах, проспекте Космонавтов, улице Северо-Западной и Малахова. Также движение затруднено на проспекте Ленина (от улицы Петра Сухова до улицы Пионеров), улице Северо-Западной, проспекте Строителей в районе вокзала и на некоторых других улицах краевой столицы.

Пробки в Барнауле 2 марта.
Пробки в Барнауле 2 марта.
Скриншот с сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», утром дорожно-транспортные происшествия произошли на улице Малахова и Меланжевой.

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