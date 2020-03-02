Барнаул встал в многокилометровых пробках

Серьезные дорожные заторы образовались на Змеиногорском и Павловском трактах, проспекте Космонавтов, улице Северо-Западной и Малахова. Также движение затруднено на проспекте Ленина (от улицы Петра Сухова до улицы Пионеров), улице Северо-Западной, проспекте Строителей в районе вокзала и на некоторых других улицах краевой столицы.
Пробки в Барнауле 2 марта.
Скриншот с сервиса «Яндекс.Пробки».
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», утром дорожно-транспортные происшествия произошли на улице Малахова и Меланжевой.