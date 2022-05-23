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Автоновости

Барнаул встал в пробках в первый рабочий день после закрытия моста на Новом рынке

Первый рабочий день после закрытия путепровода на Новом рынке для барнаульских автомобилистов начался, как и ожидалось, с пробок. К 9 утра дорожную ситуацию 2GIS оценивал на 7 баллов.

Пробка на пр. Калинина.
Пробка на пр. Калинина.
Антон Бицюра / vk.com/incident22

Двухкилометровый затор образовался на ул. Северо-Западная, пр. Калинина стоит до самой площади Октября (а начинается пробка еще на Космонавтов), тяжелая ситуация на Советской Армии и Павловском тракте, не легче на шоссе Ленточный Бор.

Один из барнаульцев, снимая пробку на Калинина, оценил ее длину от ТЭЦ-2 и «до Новосибирска».

Утренние пробки 23 мая.
Утренние пробки 23 мая.
2GIS

Взлетела и цена такси: например, с Балтийской до Короленко поездка на «Яндексе» обойдётся почти в 500 рублей.

Напомним, мост на Новом рынке полностью закрыли для проезда с 21 мая до ноября 2023 года.

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