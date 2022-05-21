21 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

Проезд по мосту на Новом рынке в Барнауле закрыли до ноября 2023 года

День, когда Барнаул остановился, наступил. 21 мая полностью перекрыли движение по мосту на Новом рынке.

В Барнауле частично перекрыли пр. Ленина перед мостом в районе ТЦ "Пионер".
В Барнауле частично перекрыли пр. Ленина перед мостом в районе ТЦ "Пионер".
Дмитрий Лямзин.

Проезд по путепроводу закрыт по всей ширине проезжей части. Для пешеходов достраивают обходные пути и лестницы.

К 23 мая закончат со строительством разворотного кольца и запустят трамваи по новым маршрутам (кстати, 21 и 22 мая маршруты № 1 и № 4 работать не будут).

В первой половине июля подрядчик, ДСУ-4, начнет демонтаж моста. Снести его полностью планируют в конце июля-середине августа. Затем стартует стройка нового путепровода.

В Барнауле частично перекрыли пр. Ленина перед мостом в районе ТЦ &quot;Пионер&quot;.
В Барнауле частично перекрыли пр. Ленина перед мостом в районе ТЦ «Пионер».
Дмитрий Лямзин.

Полезно знать

  • Схема движения транспорта на период реконструкции моста:
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость