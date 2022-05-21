Проезд по мосту на Новом рынке в Барнауле закрыли до ноября 2023 года

День, когда Барнаул остановился, наступил. 21 мая полностью перекрыли движение по мосту на Новом рынке.

В Барнауле частично перекрыли пр. Ленина перед мостом в районе ТЦ "Пионер".

Проезд по путепроводу закрыт по всей ширине проезжей части. Для пешеходов достраивают обходные пути и лестницы.

К 23 мая закончат со строительством разворотного кольца и запустят трамваи по новым маршрутам (кстати, 21 и 22 мая маршруты № 1 и № 4 работать не будут).

В первой половине июля подрядчик, ДСУ-4, начнет демонтаж моста. Снести его полностью планируют в конце июля-середине августа. Затем стартует стройка нового путепровода.

В Барнауле частично перекрыли пр. Ленина перед мостом в районе ТЦ «Пионер». Дмитрий Лямзин.

Полезно знать