Проезд по мосту на Новом рынке в Барнауле закрыли до ноября 2023 года

Проезд по путепроводу закрыт по всей ширине проезжей части. Для пешеходов достраивают обходные пути и лестницы.
К 23 мая закончат со строительством разворотного кольца и запустят трамваи по новым маршрутам (кстати, 21 и 22 мая маршруты № 1 и № 4 работать не будут).
В первой половине июля подрядчик, ДСУ-4, начнет демонтаж моста. Снести его полностью планируют в конце июля-середине августа. Затем стартует стройка нового путепровода.
В Барнауле частично перекрыли пр. Ленина перед мостом в районе ТЦ «Пионер».
Дмитрий Лямзин.
Полезно знать
- Схема движения транспорта на период реконструкции моста:
- Официальный Telegram-канал «Мост»
- Тарифные планы транспортных карт (включая новый тарифный план «Электронный пересадочный проездной билет»)
- Что с лебедями?