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Жизнь

Барнаульцы сами решат судьбу лебедей с моста на Новом рынке

Судьбу известных в Барнауле скульптур лебедей с моста на Новом рынке должны решать сами жители города, уверена председатель комитета по социальной политике Барнаульской гордумы Марина Понкрашева. В конце мая по этому вопросу проведут круглый стол.

Лебеди на коммунальном мосту у Нового рынка в Барнауле.
Лебеди на коммунальном мосту у Нового рынка в Барнауле.
altapress.ru.

Горожане уже предлагают в социальных сетях свои варианты, куда переместить скульптуры на время ремонта, пишет «Вечерний Барнаул».

В основном это парки. Также о своей готовности «приютить» лебедей заявили сотрудники и ученики школы искусств «Традиция» во Власихе. Они же могут взять на себя реставрацию и арт-объектов. Помощь в реставрации скульптур предложили в Молодежном парламенте.

Возвращать лебедей на мост или найти им другое постоянное место жительство, так же должны решать барнаульцы, добавляет Понкрашева.

«Первоочередная задача на сегодня — найти временный дом нашим птицам, отреставрировать их, чтобы память о выдающемся жителе нашего города (заслуженном тренере по самбо Валерии Метелице, — прим. ред.) жила, а горожане не потеряли арт-объект, к которому все привыкли», — отметила депутат.

В Барнауле на мосту у нового рынка установили новых лебедей.
В Барнауле на мосту у нового рынка установили новых лебедей.
Стас Хазиев

Кроме будущего места расположения лебедей, от жителей поступают предложения, например, создать на обновленном мосту профессиональную скульптурную композицию в память о Валерии Метелице.

«Лебединый вопрос» обсудят на круглом столе, в котором примут участие неравнодушные горожане и дочь Валерия Метелицы — Виолетта.

Подробно об истории лебедя Андрюши altapress.ru рассказывал ранее.

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