26 декабря
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Автоновости

Барнаул застыл в ожидании новогоднего чуда в 8-балльных пробках

Еще не вечер, а Барнаул уже стоит — настолько суровы предновогодние пробки. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», ситуация на дороге — 8 баллов. Altapress.ru рассказывает, где пробки сложнее всего и как развлекаются автомобилисты в сообщениях 2GIS.

Пробки в Барнауле
Пробки в Барнауле
Яндекс.Пробки

Частично стоит проспекты Строителей, Ленина, Калинина и Социалистический.

Застыли улицы Молодежная, Гоголя, Челюскинцев, Профинтерна, Цеховая и Советская улицы. Непросто на участке улицы Советской армии.

Водители коротают время за сообщениями в 2GIS. Одни пытаются узнать, в чем же причина такой ранней пробки, а другие стараются увидеть в ситуации позитив.

Ранее легковушка пыталась объехать пробку по трамвайным путям и застряла в Барнауле.

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