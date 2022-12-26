Барнаул застыл в ожидании новогоднего чуда в 8-балльных пробках

Частично стоит проспекты Строителей, Ленина, Калинина и Социалистический.
Застыли улицы Молодежная, Гоголя, Челюскинцев, Профинтерна, Цеховая и Советская улицы. Непросто на участке улицы Советской армии.
Водители коротают время за сообщениями в 2GIS. Одни пытаются узнать, в чем же причина такой ранней пробки, а другие стараются увидеть в ситуации позитив.
Ранее легковушка пыталась объехать пробку по трамвайным путям и застряла в Барнауле.
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