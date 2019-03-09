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Автоновости

Барнаулец пытался скрыться от ДПС, но налетел на столб

На Потоке в Барнауле произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель иномарки пытался скрыться от ДПС, но налетел на столб, пишет «Инцидент Барнаул» в ВК.

ДТП на Потоке.
ДТП на Потоке.
barneos22 и incident22.

Погоня произошла 8 марта во второй половине дня. Сотрудники ДПС преследовали иномарку белого цвета. Водитель на справился с управлением и вылетел на газон в районе дома на ул. Эмилии Алексеевой, 71. Автомобиль врезался в столб капотом. Пострадавших нет. Водитель задержан, пишет паблик.

Напомним, что ночью 8 марта в Барнауле автомобиль Nissan Sunny сбил женщину и мужчину, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в ГИБДД города. Женщина от полученных травм скончалась на месте, а мужчину госпитализировали.

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