Барнаулец продает 30-летний "Запорожец" за полмиллиона рублей

"Запорожец" Ильи Травкова. Фото : drom.ru. "Запорожец" Ильи Травкова. Фото : Из архива редакции. "Запорожец" Ильи Травкова. Фото : Из архива редакции. "Запорожец" Ильи Травкова. Фото : Из архива редакции. "Запорожец" Ильи Травкова. Фото : drom.ru. "Запорожец" Ильи Травкова. Фото : drom.ru. "Запорожец" Ильи Травкова. Фото : drom.ru. "Запорожец" Ильи Травкова. Фото : Из архива редакции. "Запорожец" Ильи Травкова. Фото : drom.ru. "Запорожец" Ильи Травкова. Фото : drom.ru. "Запорожец" Ильи Травкова. Фото : drom.ru. "Запорожец" Ильи Травкова. Фото : drom.ru. "Запорожец" Ильи Травкова. Фото : drom.ru. "Запорожец" Ильи Травкова. Фото : drom.ru. "Запорожец" Ильи Травкова. Фото : drom.ru. "Запорожец" Ильи Травкова. Фото : drom.ru.

Илья Травков,

владелец автомобиля:

— История этого авто такова: его в 1987 году получил один барнаульский инвалид. Два или три года поездил на нем летом, а потом поставил машину в кооперативный гараж и не выезжал на ней лет десять. Потом авто досталось сыну, но тому "Запорожец" был не интересен. Спустя какое-то время он отдал машину своему сыну (внуку человека, которому выдали ЗАЗ). Он пару раз выехал и тоже поставил на хранение. А потом и вовсе выставил машину на продажу, потому что сам ездил на современном авто, а "Запорожец" занимал место в гараже.

Илья купил у этого человека раритетное авто летом 2017 года. Осенью поучаствовал с ним на двух выставках ретро-техники, на одной из них даже вошел в число победителей. Несколько раз выезжал на нем в город и каждый раз на "Запорожец" обращали внимание окружающие.

Илья Травков,

владелец автомобиля:

— Это тот автомобиль, который собирает вокруг себя массу внимания. Проезжающие мимо притормаживают, сигналят, показывают большой палец. Прохожие оборачиваются. На парковках подходят, фотографируются.

Владелец машины заявляет, что есть как минимум два фактора, которые позволяют ему запросить за старинный ЗАЗ цену в 500 тыс. рублей. Во-первых, это состояние машины: "Запорожец" проехал всего 17 тыс. км. Он до сих пор на родной резине, все узлы и детали заводские. По сути, автомобиль до сих пор как новый.

Во-вторых, он оборудован редкими органами управления. Так, на руле есть рычаг, с помощью которого одной рукой можно крутить рулевое колесо, а также включать поворотники и дворники. Также на модификации для инвалидов установлено ножное переключение передач с вакуумным выжимом сцепления. Это позволяет ехать на машине практически в "автоматическом" режиме: как на современных авто с роботизированными КПП, здесь не требуется нажимать сцепление.

Илья Травков,

владелец автомобиля:

— Не то, чтобы очень хочу продать "Запорожец". Если никто его не купит, не расстроюсь. Хотя экземпляр, очевидно, крайне интересен для коллекционеров.

Справка

У ЗАЗ 968М задний привод. Мотор расположен за водителем. Объем двигателя 1,2 литра, мощность – 40 л.с.

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