Барнаулец продает самодельный спорткар McLaren F1 на базе «марковника»

Автомобиль собран вручную. Владелец оценил его в 1,75 млн рублей.
«Единственный экземпляр в России. Затрачено очень много времени и средств. Полностью узаконен и поставлен на учет в ГИБДД», — отметил продавец.
«Суперкар» собран на базе Toyota Mark II второго поколения, укомплектован 2-литровым 165-сильным бензомотором и 5-ступенчатой механической коробкой передач с задним приводом.
Ранее сообщалось, что житель Бийска стал одним из 10 новых владельцев в России люксового спорткара британской марки Aston Martin.