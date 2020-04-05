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Автоновости

Барнаулец продает самодельный спорткар McLaren F1 на базе «марковника»

Житель Барнаула продает реплику легендарного спортивного автомобиля McLaren F1, рассказывают в интернет-сообществе «Барнаул 22».

Барнаулец продает реплику McLaren F1.
Барнаулец продает реплику McLaren F1.
vk.com/barneos22.

Автомобиль собран вручную. Владелец оценил его в 1,75 млн рублей.

«Единственный экземпляр в России. Затрачено очень много времени и средств. Полностью узаконен и поставлен на учет в ГИБДД», — отметил продавец.

«Суперкар» собран на базе Toyota Mark II второго поколения, укомплектован 2-литровым 165-сильным бензомотором и 5-ступенчатой механической коробкой передач с задним приводом.

Ранее сообщалось, что житель Бийска стал одним из 10 новых владельцев в России люксового спорткара британской марки Aston Martin.

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