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Автоновости

Барнаулец узнал об измене жены и в порыве ревности изрезал ножом автомобиль соперника

Житель Барнаула в порыве ревности набросился с ножом на автомобиль своего соперника. В отношении горожанина возбуждено уголовное дело.

Нож.
Нож.
altapress.ru

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне в дежурную часть обратился житель краевой столицы 1981 года рождения с заявлением по факту умышленного повреждения его машины. Он отметил, что неизвестные повредили его автомобиль марки «Рено-Логан». Сумма причиненного ущерба составила 66 400 рублей.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что механические повреждения транспортного средства были нанесены ножом.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность злоумышленника — 44-летнего барнаульца. Горожанин рассказал, что пошел на противоправные действия на почве ревности, узнав об измене своей супруги с заявителем.

Он выяснил, где живет его соперник и ранним утром нанес повреждения автомобилю.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

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