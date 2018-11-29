Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 ноября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Автоновости
97

Барнаульская автоинспекция решила проверить, пропускают ли водители пешеходов

30 ноября в Барнауле сотрудники Госавтоинспекции совместно с народной дружиной проведут очередной рейд. Им предстоит выяснить, пропускают ли автомобилисты пешеходов на «зебрах».

Полиция. ГИБДД
Полиция. ГИБДД
Анна Зайкова, altapress.ru

Госинспекция призывает всех быть на дороге взаимно вежливыми и внимательными.

Водителям быть готовыми к внезапному появлению пешеходов на проезжей части, а пешеходам переходить улицу только в установленных для этого местах и убедившись в отсутствии приближающегося транспорта, сообщает отделение пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Барнаулу.

В ведомстве напоминают, что штраф для водителей за непропущенного пешехода составляет от 1,5 до 2,5 тысяч. Если пешеход переходит дорогу в неположенном месте, его могут оштрафовать на 500 рублей.

Напомним, на прошлой неделе Госавтоинспекция проводила рейд, в ходе которого «отлавливала» нетрезвых водителей. Только за одн вечер их оказалось больше 20.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость