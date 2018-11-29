Барнаульская автоинспекция решила проверить, пропускают ли водители пешеходов

Госинспекция призывает всех быть на дороге взаимно вежливыми и внимательными.
Водителям быть готовыми к внезапному появлению пешеходов на проезжей части, а пешеходам переходить улицу только в установленных для этого местах и убедившись в отсутствии приближающегося транспорта, сообщает отделение пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Барнаулу.
В ведомстве напоминают, что штраф для водителей за непропущенного пешехода составляет от 1,5 до 2,5 тысяч. Если пешеход переходит дорогу в неположенном месте, его могут оштрафовать на 500 рублей.
Напомним, на прошлой неделе Госавтоинспекция проводила рейд, в ходе которого «отлавливала» нетрезвых водителей. Только за одн вечер их оказалось больше 20.