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Автоновости
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Что даст повышение цен на проезд в Барнауле и можно ли было этого избежать

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте на 3−5 рублей не решит накопившиеся проблемы в отрасли, главные среди которых — острый дефицит водителей и стареющий автопарк. Об этом говорят перевозчики и это признают городские власти.

Общественный транспорт
Общественный транспорт
Анна Зайкова, altapress.ru

Почему тариф повысили именно на столько

Столь тяжелой ситуации в транспортной отрасли Барнаула не складывалась давно, сказал Вячеслав Химочка, заместитель главы администрации города по экономической политике.

С момента прошлого повышения цен на проезд в декабре 2016 года у перевозчиков ощутимо выросли расходы. На заработную плату кондукторов и водителей они стали тратить на 12% больше, на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава — на 25%, привел цифры чиновник.

Но главное — резкий рост стоимости ДТ. Литр дизельного топлива подорожал за два года с 27 до 46 рублей. По оценке директора компании «СолГри» Сергея Гриднева (обслуживает маршруты № 55 и № 60), доля топлива в общем объеме издержек его предприятия увеличилась с 30% до 70%.

По расчетам директора компании «БарнаулПассажирТранс» («БПТ») Олега Яблинского, экономически обоснованная стоимость проезда — 35 рублей. Но перевозчики понимают, что это нереальный для Барнаула уровень. Если тарифы поднять столь значительно, часть пассажиров откажется от поездок, и перевозчики от этого ничего не выиграют, рассуждает Яблинский.

Общественный транспорт.
Общественный транспорт.
Михаил Хаустов

Перевозчики подавали в мэрию пакет документов со сведениями о доходах и расходах их предприятий. Экономисты проанализировали их и пришли к выводу — себестоимость провоза одного пассажира в автобусах, трамваях и троллейбусах примерно равна и составляет около 19,8 рубля. На маршрутках она выше — 23 рубля, но в эту сумму включены и лизинговые платежи на обновление техники, уточнил Химочка.

На эти значения власти ориентировались, когда устанавливали новые тарифы. Кроме того, чиновникам важно было вернуть разницу в тарифе между большими и малыми автобусами. Проезд в маршрутке традиционно был дороже, но в 2016 году цены выровняли. Владельцы больших автобусов запротестовали: при одинаковой цене часть пассажиропотока ушла от них на маршрутки.

Могли ли перевозчики снизить издержки

Представители компаний утверждают, что снизить издержки невозможно.

Николай Петряшин,
директор «Горэлектротранса»:

Мы пытались справиться своими силами, сократили число выходов по вечерам и в выходные. Но эти меры не оправдали ожиданий. Пассажиропоток остался на уровне 2017 года, а цены на электроэнергию выросли на 4%, на тепло на 12%, на запчасти — до 30%, а в октябре мы впервые за 4 года проиндексировали зарплаты.

По его словам, предприятию не хватает денег на ремонт изношенного на 97% парка трамваев, а также инфраструктуры. Также Петряшин уточнил, что при текущих ценах в среднем (с учетом всех льготников) предприятие получает с пассажира 16,5 рублей.

Общественный транспорт зимой. Трамвай.
Общественный транспорт зимой. Трамвай.
Настасья Коваленко

Рост стоимости дизельного топлива и то, что тариф отстал от него по темпам, поставило одного из крупнейших игроков рынка — «БарнаулПассажирТранс» — в предбанкротное состояние, сообщил Олег Яблинский.

Олег Яблинский,
директор компании «БарнаулПассажирТранс»:

Когда мы начинали в 2006 году, литр солярки стоил 6 рублей, и стоимость проезда тоже 6 рублей. Теперь цена на литр солярки выше тарифа в два раза. И мы третий год подряд терпим убытки от основного вида деятельности.

По словам Яблинского, 90% маршрутов компании — социально значимые, но низкорентабельные. Поэтому компания зависит от компенсаций за перевозку льготников. В сентябре краевые власти увеличили компенсации за перевозку региональных и федеральных льготников. Такие граждане покупают месячные проездные за 300 рублей, а остальную долю возмещают власти. Раньше за каждого пассажира они платили 500 рублей, теперь — 700.

Олег Яблинский,
директор компании «БарнаулПассажирТранс»:

Но топливные компании как будто ждали этого момента и резко взвинтили оптовые цены на солярку.

Член координационного совета (который рассматривал вопрос о повышении тарифов) Вадим Гражданкин поинтересовался: почему перевозчики не переходят на более дешевое топливо — газ?

Ответ оказался прост: большинство автобусов в Барнауле ездят на дизельном топливе, а такие моторы невозможно переоборудовать под работу на газе.

Сергей Дугин проехал на общественном транспорте
Сергей Дугин проехал на общественном транспорте
barnaul.org

Увидят ли пассажиры улучшения

Несколько лет подряд парк больших автобусов в Барнауле не обновляется. Закупленные с середины нулевых новые российские ЛиАЗы уже требуют замены. Закупленные еще раньше немецкие автобусы тоже работают на пределе своего ресурса.

Мнение редакции. Как в Барнауле из «скотобазы на колесах» сделать нормальный общественный транспорт
Автоновости

Отсюда — регулярные сходы из-за поломок. Проблему усугубляет и то, что водители бросают работу и переходят на более высокооплачиваемые виды перевозок. По оценке руководителя ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула Николая Долженко, в некоторых автобусных компаниях дефицит персонала составляет до 40%. Страдают пассажиры: автобусов в городе меньше, чем положено, ждать их приходится дольше.

В новых тарифах не заложены инвестиции на обновление автопарка. Поэтому ждать новых больших автобусов в Барнауле не приходится. Кроме новых маршруток «ГАЗ», перевозчикам доступны только «ПАЗы». Олег Яблинский напоминает: эти машины разработали полвека назад для перевозки сельских труженников. «Так мы скоро обратно на подводы перейдем», — заключает руководитель «БПТ».

Маршрутка 32. Общественный транспорт.
Маршрутка 32. Общественный транспорт.
Анна Зайкова, altapress.ru

Как исправить ситуацию

Перевозчики просят администрацию города ввести компенсации выпадающих доходов за перевозку городских льготников — пенсионеров, а также ввести ежегодную индексацию тарифов на уровень инфляции — как в ЖКХ. Вячеслав Химочка пообещал, что мэрия рассмотрит этот вопрос. Председатель комитета экономического развития Павел Есипенко отметил, что для выплаты компенсаций «существуют бюджетные ограничения».

Активисты городского сообщества «Шпиль» Игорь Янцен отмечает, что в городе нет внятной программы развития общественного транспорта. Городские власти не создают условий для того, чтобы сделать публичный транспорт быстрее, удобнее и привлекательнее личного. Например, в городе нет выделенных полос для автобусов и троллейбусов, говорит он. Следующей мерой может стать развитие сети платных парковок в центре города.

Депутат АКЗС Владислав Вакаев тоже считает, что в городе назрела реформа транспортной системы.

Владислав Вакаев,
депутат АКЗС:

Ее контуры понятны: объективный анализ положения дел в отрасли (в первую очередь выявление реальных объемов пассажиропотоков), пересмотр маршрутов, создание выделенных полос для общественного транспорта, запуск программы перевода транспорта на газ, внедрение цифровых технологий и создание интеллектуальной транспортной системы, реализация программы по повышению привлекательности общественного транспорта и т.д.

Вместо всего этого городские власти «выбрали самое простое решение» — повысить стоимость проезда, сетукт политик. Помимо роста нагрузки на горожан и роста социального напряжения, это ведет к консервации проблемы, резюмировал Вакаев.

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