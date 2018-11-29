Что даст повышение цен на проезд в Барнауле и можно ли было этого избежать

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте на 3−5 рублей не решит накопившиеся проблемы в отрасли, главные среди которых — острый дефицит водителей и стареющий автопарк. Об этом говорят перевозчики и это признают городские власти.

Почему тариф повысили именно на столько

Столь тяжелой ситуации в транспортной отрасли Барнаула не складывалась давно, сказал Вячеслав Химочка, заместитель главы администрации города по экономической политике.

С момента прошлого повышения цен на проезд в декабре 2016 года у перевозчиков ощутимо выросли расходы. На заработную плату кондукторов и водителей они стали тратить на 12% больше, на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава — на 25%, привел цифры чиновник.

Но главное — резкий рост стоимости ДТ. Литр дизельного топлива подорожал за два года с 27 до 46 рублей. По оценке директора компании «СолГри» Сергея Гриднева (обслуживает маршруты № 55 и № 60), доля топлива в общем объеме издержек его предприятия увеличилась с 30% до 70%.

По расчетам директора компании «БарнаулПассажирТранс» («БПТ») Олега Яблинского, экономически обоснованная стоимость проезда — 35 рублей. Но перевозчики понимают, что это нереальный для Барнаула уровень. Если тарифы поднять столь значительно, часть пассажиров откажется от поездок, и перевозчики от этого ничего не выиграют, рассуждает Яблинский.

Общественный транспорт. Михаил Хаустов

Перевозчики подавали в мэрию пакет документов со сведениями о доходах и расходах их предприятий. Экономисты проанализировали их и пришли к выводу — себестоимость провоза одного пассажира в автобусах, трамваях и троллейбусах примерно равна и составляет около 19,8 рубля. На маршрутках она выше — 23 рубля, но в эту сумму включены и лизинговые платежи на обновление техники, уточнил Химочка.



На эти значения власти ориентировались, когда устанавливали новые тарифы. Кроме того, чиновникам важно было вернуть разницу в тарифе между большими и малыми автобусами. Проезд в маршрутке традиционно был дороже, но в 2016 году цены выровняли. Владельцы больших автобусов запротестовали: при одинаковой цене часть пассажиропотока ушла от них на маршрутки.

Могли ли перевозчики снизить издержки

Представители компаний утверждают, что снизить издержки невозможно.

Николай Петряшин,

директор «Горэлектротранса»:

Мы пытались справиться своими силами, сократили число выходов по вечерам и в выходные. Но эти меры не оправдали ожиданий. Пассажиропоток остался на уровне 2017 года, а цены на электроэнергию выросли на 4%, на тепло на 12%, на запчасти — до 30%, а в октябре мы впервые за 4 года проиндексировали зарплаты.

По его словам, предприятию не хватает денег на ремонт изношенного на 97% парка трамваев, а также инфраструктуры. Также Петряшин уточнил, что при текущих ценах в среднем (с учетом всех льготников) предприятие получает с пассажира 16,5 рублей.

Общественный транспорт зимой. Трамвай. Настасья Коваленко

Рост стоимости дизельного топлива и то, что тариф отстал от него по темпам, поставило одного из крупнейших игроков рынка — «БарнаулПассажирТранс» — в предбанкротное состояние, сообщил Олег Яблинский.

Олег Яблинский,

директор компании «БарнаулПассажирТранс»:

Когда мы начинали в 2006 году, литр солярки стоил 6 рублей, и стоимость проезда тоже 6 рублей. Теперь цена на литр солярки выше тарифа в два раза. И мы третий год подряд терпим убытки от основного вида деятельности.

По словам Яблинского, 90% маршрутов компании — социально значимые, но низкорентабельные. Поэтому компания зависит от компенсаций за перевозку льготников. В сентябре краевые власти увеличили компенсации за перевозку региональных и федеральных льготников. Такие граждане покупают месячные проездные за 300 рублей, а остальную долю возмещают власти. Раньше за каждого пассажира они платили 500 рублей, теперь — 700.

Олег Яблинский,

директор компании «БарнаулПассажирТранс»:

Но топливные компании как будто ждали этого момента и резко взвинтили оптовые цены на солярку.

Член координационного совета (который рассматривал вопрос о повышении тарифов) Вадим Гражданкин поинтересовался: почему перевозчики не переходят на более дешевое топливо — газ?

Ответ оказался прост: большинство автобусов в Барнауле ездят на дизельном топливе, а такие моторы невозможно переоборудовать под работу на газе.

Сергей Дугин проехал на общественном транспорте barnaul.org

Увидят ли пассажиры улучшения

Несколько лет подряд парк больших автобусов в Барнауле не обновляется. Закупленные с середины нулевых новые российские ЛиАЗы уже требуют замены. Закупленные еще раньше немецкие автобусы тоже работают на пределе своего ресурса.

Отсюда — регулярные сходы из-за поломок. Проблему усугубляет и то, что водители бросают работу и переходят на более высокооплачиваемые виды перевозок. По оценке руководителя ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула Николая Долженко, в некоторых автобусных компаниях дефицит персонала составляет до 40%. Страдают пассажиры: автобусов в городе меньше, чем положено, ждать их приходится дольше.

В новых тарифах не заложены инвестиции на обновление автопарка. Поэтому ждать новых больших автобусов в Барнауле не приходится. Кроме новых маршруток «ГАЗ», перевозчикам доступны только «ПАЗы». Олег Яблинский напоминает: эти машины разработали полвека назад для перевозки сельских труженников. «Так мы скоро обратно на подводы перейдем», — заключает руководитель «БПТ».

Маршрутка 32. Общественный транспорт. Анна Зайкова , altapress.ru

Как исправить ситуацию

Перевозчики просят администрацию города ввести компенсации выпадающих доходов за перевозку городских льготников — пенсионеров, а также ввести ежегодную индексацию тарифов на уровень инфляции — как в ЖКХ. Вячеслав Химочка пообещал, что мэрия рассмотрит этот вопрос. Председатель комитета экономического развития Павел Есипенко отметил, что для выплаты компенсаций «существуют бюджетные ограничения».

Активисты городского сообщества «Шпиль» Игорь Янцен отмечает, что в городе нет внятной программы развития общественного транспорта. Городские власти не создают условий для того, чтобы сделать публичный транспорт быстрее, удобнее и привлекательнее личного. Например, в городе нет выделенных полос для автобусов и троллейбусов, говорит он. Следующей мерой может стать развитие сети платных парковок в центре города.

Депутат АКЗС Владислав Вакаев тоже считает, что в городе назрела реформа транспортной системы.

Владислав Вакаев,

депутат АКЗС:

Ее контуры понятны: объективный анализ положения дел в отрасли (в первую очередь выявление реальных объемов пассажиропотоков), пересмотр маршрутов, создание выделенных полос для общественного транспорта, запуск программы перевода транспорта на газ, внедрение цифровых технологий и создание интеллектуальной транспортной системы, реализация программы по повышению привлекательности общественного транспорта и т.д.

Вместо всего этого городские власти «выбрали самое простое решение» — повысить стоимость проезда, сетукт политик. Помимо роста нагрузки на горожан и роста социального напряжения, это ведет к консервации проблемы, резюмировал Вакаев.