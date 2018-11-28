Тариф на проезд в Барнауле поднимут сразу на 5 рублей

С 1 января 2019 года в Барнауле увеличится стоимость проезда во всех видах общественного транспорта. Также власти введут единый проездной на автобусы и горэлектротранспорт. Такое решение 28 ноября поддержал городской координационный совет по ценообразованию.

Стоимость проезда в маршрутках поднимется с 20 до 25 рублей, в автобусах — с 20 до 23, в трамваях и троллейбусах — с 19 до 21 рубля.

По транспортным картам в автобусах, трамваях и троллейбусах тариф будет единым — 21 рубль.

Также в Барнауле появится единый проездной на автобусы и горэлектротранпорт. Гражданам предложат два варианта: на 42 поездки за 840 рублей или на 20 поездок за 400 рублей. Использовать все поездки нужно за 60 дней — потом они сгорят.

Новые тарифы предложат и пенсионерам. Они смогут выбрать проездной в черте города на 45 поездок за 450 рублей. Безлимитный билет, по которому можно будет ездить и на пригородных автобусах, будут продавать за 600 рублей. Сейчас такой месячный проездной стоит 430 рублей.

Более подробно о новой, более разветвленной системе тарифов, а также комментарии чиновников и перевозчиков читайте на altapress.ru в ближайшее время.

Факт

Ранее директор «Горэлектротранса» Николай Петряшин сообщал, что себестоимость перевозки одного пассажира на трамвае или троллейбусе составляет 20,39 рублей. А депутат БГД Валерий Касплер (связан с перевозчиком «БарнаулПассажирТранс»), 35 рублей — вот экономически обоснованный тариф на автобусах большой вместимости.