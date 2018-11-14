Депутат предложила уволить кондукторов, чтобы не повышать плату за проезд в Барнауле

14 ноября в барнаульском «Горэлектротрансе» обсудили экономическое неблагополучие предприятия и пути выхода из него, в том числе повышение платы за проезд . В дискуссии участвовали депутаты АКЗС и БГД, сотрудники администрации города и министр транспорта края Александр Дементьев. Особый ажиотаж вызвало предложение депутата АКЗС Людмилы Сусловой убрать кондукторов и возмущения Валерия Касплера по поводу отсутствия помощи автобусным предприятиям.

В начале заседания директор «Горэлектротранса» Николай Петряшин рассказал о сложной экономической ситуации на предприятии. Износ трамваев на данный момент составляет более 97%. Средний срок эксплуатации — 31 год, что в два раза выше, чем рекомендуется. Троллейбусы изношены на 83%, средний срок эксплуатации — 19 лет.

На линию каждый день выходят около 140 трамваев — это чуть больше половины, остальные находятся на плановом ремонте. Себестоимость перевозки одного пассажира составляет 20,39 рублей, заявил Николай Петряшин.

«Нужна программа»

Замглавы администрации Барнаула по экономической политике Вячеслав Химочка заявил, что себестоимость перевозки у автобусов однозначно выше, но у «Горэлектротранса» с каждым годом растет статья ремонта, которая входит в стоимость билетов. При этом новый электротранспорт стоит очень больших денег: трамвай — 30 млн рублей, троллейбус — 18 млн.

Вячеслав Химочка,

замглавы администрации Барнаула по экономической политике:

Капитальный ремонт на 10 лет удлиняет жизнь транспорта. Нужна программа, которая будет предусматривать субсидии «Горэлектротрансу» на ремонт. Хотя бы 10 трамваев в год надо ремонтировать. Таким образом уменьшится статья расходов, а освободившиеся средства можно будет направить на другие нужды — например, на зарплату. Рост тарифа для населения не позволит предприятию заняться ремонтом, он закроет только текущие расходы.

Вячеслав Химочка на заседании в «Горэлектротрансе». altapress.ru

Депутаты БГД поддержали Химочку, заявив, что обновить парк за счет повышения проезда не получится, а городской бюджет не может дать еще больше денег. Предприятию каждый год выделяют по 202 млн в год компенсации на выпадающие доходы от перевозки льготников. Парламентарии также предложили «найти какую-то программу».

Мешают кондукторы и маршрутки

Особое мнение по поводу того, на чем сэкономить, оказалось у депутата АКЗС Людмилы Сусловой. Она спросила у присутствующих: «Почему у нас в транспорте везде кондукторы? Как в каменном веке живем. Даже в советское время были компостеры».

Ей возразил Вячеслав Химочка, сказав, что «Москва поставила турникеты, а недавно решила отказаться от этой идеи, потому что существенно снизилась скорость движения». Министр транспорта Александр Дементьев заявил, что вопрос отказа от кондукторов можно будет рассмотреть, когда в Барнауле появится аналог карты «Тройка», которая действует везде.

Александр Дементьев на заседании в «Горэлектротрансе». altapress.ru

«Перенасыщенность автобусами малой вместимости, которые дублируют маршруты — вот что мешает развиваться „Горэлектротрансу“ и большим автобусам, — заявил депутат БГД Валерий Касплер. — У нас в транспортной сфере анархия с 90-х годов. Никогда не было стратегии развития транспорта и никто не хочет этим заниматься».

Также он посетовал, что «Горэлектротрансу» выделяют значительные субсидии в отличие от автобусных предприятий. Депутат также отметил, что понятие «социально значимые маршруты» можно применять только к автобусам, а трамваев с таким статусом в краевой столице нет.

Валерий Касплер,

депутат Барнаульской городской думы:

35 рублей — вот экономически обоснованный тариф на автобусах большой вместимости. И это не мы считали. Но эта методика расчета не устраивает город. А у нас и износ транспорта происходит быстрее, чем у «Горэлектротранса». Мы ни одного автобуса не купили за пять лет. И люди так же бегут. Уже, извините, кого попало на работу берем.

Вячеслав Химочка возразил, что «Горэлектротранс» получает большие субсидии как муниципальное предприятие. «Да мы одних и тех же людей возим!», — в сердцах ответил Касплер.

Общественный транспорт. Михаил Хаустов

Повышение цены на проезд откладывается

Депутат БГД Юрий Ряполов предложил собрать рабочую группу по транспортному вопросу и подчеркнул, что проблем в этой сфере гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

«Я бы с удовольствием ездил на трамвае на работу — если бы была возможность доехать до остановки и поставить машину на парковку. Но там негде парковаться. Вот и приходится забивать и без того переполненные парковки в центре города», — отметил парламентарий.

Председатель АКЗС Александр Романенко подчеркнул, что повышение цены за проезд не решит проблему убыточности «Горэлектротранса», поэтому надо искать другие пути.

Министр транспорта Александр Дементьев попросил «однозначно определить» уровень пассажиропотока, чтобы отталкиваться от него при распределении маршрутов. Также он попросил обратить внимание на проблему скорости передвижения по городу — число пассажиров может падать в том числе из-за медлительности общественного транспорта.

«Горэлектротранс» в цифрах