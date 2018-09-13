Мнение редакции. Как в Барнауле из «скотобазы на колесах» сделать нормальный общественный транспорт

Мало кто ждал выборов губернатора так, как перевозчики. Было понятно: до этого момента стоимость проезда городские власти не повысят. Даже несмотря на то, что с ноября по май литр солярки подорожал с 29 до 43 рублей. Под конец лета цена топлива снова стала расти. Перевозчики говорят: тариф надо поднимать не на традиционные 1−2 рубля, а значительно больше.
Скорее всего, тариф до конца года все же увеличат. Вряд ли намного — чтобы не получить негатив от населения. И все останется примерно как есть.
Это значит, что сохранится нехорошая тенденция: Барнаул будет терять самые удобные автобусы — большой вместимости. В последний раз несколько таких машин местным предпринимателям удалось купить в 2014 году. Денег хватает только на небольших «корейцев» и ПАЗы. В том числе активно покупают модель 3205, которую разработали еще в 1970-х годах для колхозников.
Я не призываю резко повысить цену за проезд и ждать, что перевозчики начнут закупать новые автобусы. Да это и не решит всех проблем. А их много, и они разные. Есть организационные (несбалансированная маршрутная сеть: где-то автобусов много, в других местах нет совсем), инфраструктурные (не хватает конечных) и субъективные (нет диалога между игроками рынка и мэрией).
Это вообще интересный момент. Несколько источников в отрасли рассказали, что перевозчики чувствуют себя брошенными. Мол, работайте как хотите. И им, похоже, не особо верят, когда те говорят об экономических проблемах. Не случайно автобусники стали писать письма уже не в мэрию, а в край и лично губернатору. Как старому, так и новому.
Как преодолеть кризис доверия и сделать транспорт удобным для пассажиров? Возможно, для этого городская власть должна сама заняться перевозками. В пользу муниципального транспорта есть несколько аргументов:
- Наладить качественное сообщение — обязанность местной власти. В такой важной сфере частники не должны играть ключевую роль. Транспорт — это не про бизнес, таков европейский подход. По этому же пути идет и Москва — там у частников отобрали все основные маршруты и отдали их компаниям муниципалитета. Пассажиры говорят, что стало лучше.
- В Барнауле есть инфраструктура для муниципального предприятия. В «Горэлетротрансе» пустует большая часть троллейбусного депо. Кроме того, городу принадлежит большая база на Калинина, которую арендует «БарнаулПассажирТранс».
- Частники не хотят работать на убыточных маршрутах. Они сопротивляются многим нужным городу изменениям. Например, корректировке маршрутов. Со своим предприятием городу будет легче построить адекватную маршрутную сеть.
- В нынешних условиях только город способен закупить сразу несколько новых больших автобусов, а без обновления парка именно такой техники говорить о комфорте перевозок не приходится.
Естественно, ограничиваться этим нельзя. Нужно:
- Создать гибкую тарифную политику, чтобы она мотивировала покупать проездные билеты на месяц или даже год. Нынешняя скидка в 1 рубль при покупке электронного проездного не способна мотивировать пассажира выплатить перевозчику аванс.
- Сделать так, чтобы горожанам было проще и быстрее ездить на автобусе, а не на машине. Как минимум, оборудовать выделенные полосы для общественного транспорта. Далее можно развивать сеть платных парковок в центре. А выручку направить на закупку новых автобусов.
Если предложить горожанам удобный и комфортный транспорт, он будет востребован. И тогда, при необходимости, можно будет обосновать любое разумное повышение тарифов. Комментарии к новостям на эту тему это хорошо показывают: многие готовы платить больше или в принципе пересесть с машины на автобус, только если им предложат альтернативу «скотобазам на колесах».