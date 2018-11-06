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Автоновости
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Острый дефицит водителей подорвал регулярность движения автобусов в Барнауле

У автобусных компаний Барнаула нехватка водителей достигает 40%. Об этом altapress.ru рассказали в городской ассоциации пассажирских перевозчиков и подтвердили два эксперта отрасли. Это уже привело к тому, что горожанам приходится ждать автобусов заметно дольше положенного.

Водитель автобуса.
Водитель автобуса.
Михаил Хаустов

Куда делись водители?

Николай Долженко,
исполнительный директор ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула:

Люди разбегаются из-за низких зарплат. Перевозчики едва находят деньги на оплату топлива, увеличить фонд оплаты труда мы не можем. Из-за этого уже не хватает до 40% водителей, и еще за рулем 20−30% тех, кого и брать не стоит.

Эту информацию подтвердил один из крупнейших в Барнауле перевозчиков — гендиректор компании «Евробус плюс» Павел Грехов.

Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, водители автобусов в Барнауле официально получают 11−18 тыс. рублей в месяц, неофициально — более 30 тыс. «С городских автобусов они пересаживаются на междугородние и на грузовики — за те же деньги там работается спокойнее», — говорит собеседник.

Водитель автобуса говорит по телефону.
Водитель автобуса говорит по телефону.
Михаил Хаустов

Пострадали ли пассажиры?

Да. Ежедневно на линии выходит ощутимо меньше автобусов, чем положено. Это следует из данных онлайн-сервиса traffic22.ru, показывающего движение транспорта в Барнауле. С его помощью altapress.ru зафиксировал, сколько автобусов было 6 ноября в 10 утра на 20 популярных маршрутах.

Мы сравнили эти данные с тем, сколько единиц транспорта должно быть по условиям договоров с перевозчиками. Информация об этом содержится в реестре муниципальных маршрутов, опубликованном на сайте города.

Выяснилось, что в 19 случаях из 20 на линию выходит меньше автобусов, чем положено. В ряде случаев не хватает более половины.

Например, среди больших автобусов худшая регулярность на маршрутах:

  • № 1 (14 автобусов вместо 24);
  • № 10 (8 автобусов вместо 16);
  • № 19 (7 автобусов вместо 16);
  • № 35 (21 автобус вместо 28);
  • № 57 (17 автобусов вместо 23).

Среди маршруток заметнее всего нехватка автобусов на линиях:

  • № 78 — (14 автобусов вместо 20);
  • № 65 — (10 автобусов вместо 16);
  • № 27 — (15 автобусов вместо 22).

Получается, пассажиры абсолютного большинства автобусных направлений вынуждены дольше стоять на остановке.

Поможет ли повышение тарифа?

Почти год перевозчики Барнаула обращаются в мэрию и даже к губернатору с предложением пересмотреть тарифы. Они утверждают, что из-за резкого роста цен на дизтопливо игроки рынка оказались в предбанкротном состоянии. Отметим, что при расчете текущего тарифа (20 рублей) цену за литр дизельного топлива определили в 33 рубля, а сейчас она достигает 47.

Зима. Автобус. Пассажиры.
Зима. Автобус. Пассажиры.
Анна Зайкова.

Николай Долженко рассказал, что в сентябре краевые власти подняли компенсации за провоз каждого федерального и регионального льготника на 200 рублей. Ранее предприниматели говорили, что компенсация на 300 рублей меньше себестоимости провоза одного пассажира (составляет более 1,1 тыс. рублей в месяц). По словам руководителя ассоциации, это несколько стабилизировало экономику перевозчиков.

Николай Долженко,
исполнительный директор ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула:

Но это не решает всех проблем. Пенсионеры покупают проездной за 430 рублей и ездят, сколько угодно. Оставшуюся сумму до себестоимости должен платить город, но этого не делает. В новый бюджет эту статью снова не заложили.

По его словам, ситуация с автобусами в Барнауле критическая: 80% подвижного состава подлежит списанию, и транспортники ездят «лишь пока им дают топливо в долг».

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Автоновости

Долженко говорит, что перевозчики ждут повышения тарифа на 2−3 рубля. Платить больше население Барнаула позволить себе не может, говорит эксперт. По его словам, этой прибавки перевозчикам хватит только на то, чтобы рассчитаться с долгами за топливо. «Развития нет и не предвидится», — заключает собеседник.

Николай Долженко также отметил, что перевозчики намерены встретиться с новым министром транспорта Алтайского края Александром Дементьевым и обсудить с ним, как можно комплексно решить проблемы отрасли.

По информации altapress.ru, представители транспортного и экономического комитетов администрации Барнаула доложили руководству города о тяжелой ситуации с транспортом и о том, что необходимо пересмотреть тарифы. Однако пока распоряжений заняться этим чиновники мэрии не получили.

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