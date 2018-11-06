Острый дефицит водителей подорвал регулярность движения автобусов в Барнауле

У автобусных компаний Барнаула нехватка водителей достигает 40%. Об этом altapress.ru рассказали в городской ассоциации пассажирских перевозчиков и подтвердили два эксперта отрасли. Это уже привело к тому, что горожанам приходится ждать автобусов заметно дольше положенного.

Куда делись водители?

Николай Долженко,

исполнительный директор ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула:

Люди разбегаются из-за низких зарплат. Перевозчики едва находят деньги на оплату топлива, увеличить фонд оплаты труда мы не можем. Из-за этого уже не хватает до 40% водителей, и еще за рулем 20−30% тех, кого и брать не стоит.

Эту информацию подтвердил один из крупнейших в Барнауле перевозчиков — гендиректор компании «Евробус плюс» Павел Грехов.

Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, водители автобусов в Барнауле официально получают 11−18 тыс. рублей в месяц, неофициально — более 30 тыс. «С городских автобусов они пересаживаются на междугородние и на грузовики — за те же деньги там работается спокойнее», — говорит собеседник.

Водитель автобуса говорит по телефону. Михаил Хаустов

Пострадали ли пассажиры?

Да. Ежедневно на линии выходит ощутимо меньше автобусов, чем положено. Это следует из данных онлайн-сервиса traffic22.ru, показывающего движение транспорта в Барнауле. С его помощью altapress.ru зафиксировал, сколько автобусов было 6 ноября в 10 утра на 20 популярных маршрутах.

Мы сравнили эти данные с тем, сколько единиц транспорта должно быть по условиям договоров с перевозчиками. Информация об этом содержится в реестре муниципальных маршрутов, опубликованном на сайте города.

Выяснилось, что в 19 случаях из 20 на линию выходит меньше автобусов, чем положено. В ряде случаев не хватает более половины.

Например, среди больших автобусов худшая регулярность на маршрутах:

№ 1 ( 14 автобусов вместо 24);

14 автобусов вместо 24); № 10 ( 8 автобусов вместо 16);

8 автобусов вместо 16); № 19 ( 7 автобусов вместо 16);

7 автобусов вместо 16); № 35 ( 21 автобус вместо 28);

21 автобус вместо 28); № 57 ( 17 автобусов вместо 23).

Среди маршруток заметнее всего нехватка автобусов на линиях:

№ 78 — ( 14 автобусов вместо 20);

14 автобусов вместо 20); № 65 — ( 10 автобусов вместо 16);

10 автобусов вместо 16); № 27 — ( 15 автобусов вместо 22).

Получается, пассажиры абсолютного большинства автобусных направлений вынуждены дольше стоять на остановке.

Поможет ли повышение тарифа?

Почти год перевозчики Барнаула обращаются в мэрию и даже к губернатору с предложением пересмотреть тарифы. Они утверждают, что из-за резкого роста цен на дизтопливо игроки рынка оказались в предбанкротном состоянии. Отметим, что при расчете текущего тарифа (20 рублей) цену за литр дизельного топлива определили в 33 рубля, а сейчас она достигает 47.

Зима. Автобус. Пассажиры. Анна Зайкова.

Николай Долженко рассказал, что в сентябре краевые власти подняли компенсации за провоз каждого федерального и регионального льготника на 200 рублей. Ранее предприниматели говорили, что компенсация на 300 рублей меньше себестоимости провоза одного пассажира (составляет более 1,1 тыс. рублей в месяц). По словам руководителя ассоциации, это несколько стабилизировало экономику перевозчиков.

Николай Долженко,

исполнительный директор ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула:

Но это не решает всех проблем. Пенсионеры покупают проездной за 430 рублей и ездят, сколько угодно. Оставшуюся сумму до себестоимости должен платить город, но этого не делает. В новый бюджет эту статью снова не заложили.

По его словам, ситуация с автобусами в Барнауле критическая: 80% подвижного состава подлежит списанию, и транспортники ездят «лишь пока им дают топливо в долг».

Долженко говорит, что перевозчики ждут повышения тарифа на 2−3 рубля. Платить больше население Барнаула позволить себе не может, говорит эксперт. По его словам, этой прибавки перевозчикам хватит только на то, чтобы рассчитаться с долгами за топливо. «Развития нет и не предвидится», — заключает собеседник.

Николай Долженко также отметил, что перевозчики намерены встретиться с новым министром транспорта Алтайского края Александром Дементьевым и обсудить с ним, как можно комплексно решить проблемы отрасли.

По информации altapress.ru, представители транспортного и экономического комитетов администрации Барнаула доложили руководству города о тяжелой ситуации с транспортом и о том, что необходимо пересмотреть тарифы. Однако пока распоряжений заняться этим чиновники мэрии не получили.