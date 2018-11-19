Барнаульские депутаты обвинили перевозчиков в «серых» схемах и «черных» билетах

Барнаульские перевозчики на автобусах большой вместимости снова просят повысить стоимость проезда. Депутаты фракции «Справедливая Россия» барнаульской городской Думы выступили против роста цен и рассказали о «серых» схемах и билетах, которые дают в обход валидатора. Об этом пишет региональное отделении партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в барнаульской городской Думе Оксана Молодых напомнила, что в декабре 2016 года в Барнауле ввели транспортные карты. Однако, по ее словам, не все перевозчики соблюдают правило о проведении билетов через валидаторы.

Я, как «безлошадный» депутат, постоянно пользуюсь общественным транспортом, расплачиваюсь за проезд наличными, и мне частенько выдают «черные» билеты в обход валидатора. Я их собрала за определенный временной интервал и проанализировала количество. Получилось немало: 10% от общего числа билетов, приобретенных за это время, — говорит депутат

Кроме того, на таких «черных» билетах есть реклама, что тоже относится к дополнительному заработку перевозчика.

По мнению Оксаны Молодых, также следует увеличить разрыв в стоимости проезда между оплатой транспортной картой и за наличные .

Потому что сейчас он составляет рубль, и меня, например, не мотивирует пойти и купить себе карту. Когда разница, будет, например, два-три рубля, я приобрету электронный проездной. И подобную маржу перевозчику будет скрыть значительно труднее, — утверждает Оксана Молодых.

Депутат Александр Обидин сообщил, что ему часто жалуются пассажиры 21-го маршрута. По их данным, у них всего два рейса утром и два — вечером.

Люди элементарно не могут уехать домой и на работу, и им приходится ездить с пересадками. То есть нужно разбираться по конкретному маршруту и перевозчику, — пишет он.

Напомним, 14 ноября в барнаульском «Горэлектротрансе» обсудили экономическое неблагополучие предприятия и пути выхода из него, в том числе повышение платы за проезд. В дискуссии участвовали депутаты АКЗС и БГД, сотрудники администрации города и министр транспорта края Александр Дементьев. Особый ажиотаж вызвало предложение депутата АКЗС Людмилы Сусловой убрать кондукторов и возмущения Валерия Касплера по поводу отсутствия помощи автобусным предприятиям.