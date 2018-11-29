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Застревают даже фуры: в районе новостроек в Барнауле не чистят новые дороги

С новых участков дорог на улицах Балтийской и Ускова весь ноябрь не убирают снег. Из-за этого сложно ходить пешеходам, а в сугробах вязнут даже большегрузы. Об этом altapress.ru рассказала местная жительница Татьяна.

Нечищенные дороги в районе новостроек.
Нечищенные дороги в районе новостроек.
altapress.ru

Татьяна,
житель одной из новостроек на ул. Ускова:

На дорогах снежная каша, а под ней накатанный лёд. Фуры не могут сдвинуться с места, перегораживают дорогу. Одному водителю даже пришлось заночевать в машине на дороге к строящемуся ТЦ. Легковушки застревают на выезде с парковок. Пешеходам опасно и неудобно переходить дорогу, невозможно пройти к остановкам общественного транспорта на этих улицах: тротуары, подъезды засыпаны снегом.

По словам Татьяны, жители обратились в управляющую компанию, чтобы та расчистила хотя бы парковки у домов со стороны улицы Балтийской. Но в УК ответили, что убирать снег должны городские службы. Горожане написали обращение в администрацию Индустриального района. Прошло 11 дней, но грейдеров в микрорайоне так и не видели.

Отметим, зимой 2017−18 годов жители новостроек также жаловались на нечищенные дороги. Тогда прокуратура даже вынесла за это представление мэру Барнаула.

О какой новой дороге идет речь

Участок улицы Ускова, который соединил улицы Балтийскую и Власихинскую, построили летом и осенью 2018 года. Власти выделили на строительство 700-метровой дороги 60 млн рублей.

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