Прокуратура вынесла мэру Барнаула представление за нечищенные дороги в новых кварталах

Глава Барнаула Сергей Дугин получил представление от прокуратуры за то, что муниципальный "Автодорстрой" не чистил дороги на улицах Взлетная, Балтийская и Ускова в районе новостроек. Это следует из документа, который опубликовала в Facebook депутат городской думы от "Справедливой России" Оксана Молодых.
Как писал altapress.ru в январе, дорожные службы "игнорировали" следующие участки:
- ул. Балтийская от ул. Попова до ул. Ускова,
- ул. Взлетная от ул. Сиреневая до ул. Ускова,
- ул. Ускова — от ул. Власихинская до ул. Взлетная.
В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула жителям говорили, что дороги здесь не чистят, так как их только построили и еще не сдали в эксплуатацию и не приняты на баланс комитета.
Однако прокуратура сочла это нарушением. По закону, барнаульские власти должны содержать все дороги местного значения, что есть в городском округе — вне зависимости от того, стоят они на балансе или нет.
В ведомстве отметили, что такая позиция городских властей создала опасность для дорожного движения и, следовательно, угрозу жизни и здоровью граждан. Сергею Дугину направили представление устранить нарушение.
Как рассказала Оксана Молодых altapress.ru, публикации в соцсетях и СМИ, а также внимание к этой теме прокуратуры подействовали на властей, и еще в январе в районе новостроек впервые появилась снегоуборочная техника.
Справка
Новые дороги на улицах Балтийская, Ускова и Взлетная строят поэтапно. В 2017 году здесь сделали ливневую канализацию, основание дорог и тротуары. Укладывать верхнее покрытие, заниматься благоустройством и другими работами продолжат в 2018 году.
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