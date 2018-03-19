Автоновости

Прокуратура вынесла мэру Барнаула представление за нечищенные дороги в новых кварталах

Сегодня, 10:55.
Автоновости

Глава Барнаула Сергей Дугин получил представление от прокуратуры за то, что муниципальный "Автодорстрой" не чистил дороги на улицах Взлетная, Балтийская и Ускова в районе новостроек. Это следует из документа, который опубликовала в Facebook депутат городской думы от "Справедливой России" Оксана Молодых.

Уборка снега в Барнауле.
Уборка снега в Барнауле. Фото : Михаил Хаустов.

Как писал altapress.ru в январе, дорожные службы "игнорировали" следующие участки:

  • ул. Балтийская от ул. Попова до ул. Ускова,
  • ул. Взлетная от ул. Сиреневая до ул. Ускова,
  • ул. Ускова — от ул. Власихинская до ул. Взлетная.

В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула жителям говорили, что дороги здесь не чистят, так как их только построили и еще не сдали в эксплуатацию и не приняты на баланс комитета.

Однако прокуратура сочла это нарушением. По закону, барнаульские власти должны содержать все дороги местного значения, что есть в городском округе — вне зависимости от того, стоят они на балансе или нет.

В ведомстве отметили, что такая позиция городских властей создала опасность для дорожного движения и, следовательно, угрозу жизни и здоровью граждан. Сергею Дугину направили представление устранить нарушение.

Как рассказала Оксана Молодых altapress.ru, публикации в соцсетях и СМИ, а также внимание к этой теме прокуратуры подействовали на властей, и еще в январе в районе новостроек впервые появилась снегоуборочная техника.

Справка

Новые дороги на улицах Балтийская, Ускова и Взлетная строят поэтапно. В 2017 году здесь сделали ливневую канализацию, основание дорог и тротуары. Укладывать верхнее покрытие, заниматься благоустройством и другими работами продолжат в 2018 году. 

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus