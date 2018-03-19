Прокуратура вынесла мэру Барнаула представление за нечищенные дороги в новых кварталах

Как писал altapress.ru в январе, дорожные службы "игнорировали" следующие участки:

ул. Балтийская от ул. Попова до ул. Ускова,

ул. Взлетная от ул. Сиреневая до ул. Ускова,

ул. Ускова — от ул. Власихинская до ул. Взлетная.

В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула жителям говорили, что дороги здесь не чистят, так как их только построили и еще не сдали в эксплуатацию и не приняты на баланс комитета.

Однако прокуратура сочла это нарушением. По закону, барнаульские власти должны содержать все дороги местного значения, что есть в городском округе — вне зависимости от того, стоят они на балансе или нет.

В ведомстве отметили, что такая позиция городских властей создала опасность для дорожного движения и, следовательно, угрозу жизни и здоровью граждан. Сергею Дугину направили представление устранить нарушение.

Как рассказала Оксана Молодых altapress.ru, публикации в соцсетях и СМИ, а также внимание к этой теме прокуратуры подействовали на властей, и еще в январе в районе новостроек впервые появилась снегоуборочная техника.

Справка

Новые дороги на улицах Балтийская, Ускова и Взлетная строят поэтапно. В 2017 году здесь сделали ливневую канализацию, основание дорог и тротуары. Укладывать верхнее покрытие, заниматься благоустройством и другими работами продолжат в 2018 году.

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