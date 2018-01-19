В районе новостроек Барнаула не чистят дороги

Дорожные службы не убирают снег и лед с дорог и тротуаров на участках улиц Балтийская, Взлетная и Ускова. Об этом сообщила в Facebook депутат барнаульской городской думы Оксана Молодых.
По ее данным, снег не чистят на участках:
- ул. Балтийская от ул. Попова до ул. Ускова,
- ул. Взлетная от ул. Сиреневая до ул. Ускова,
- ул. Ускова — от ул. Власихинская до ул. Взлетная.
В комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула жителям говорят, что дороги здесь не чистят, так как они еще не сданы в эксплуатацию. Ту же причину чиновники озвучили и самой Молодых. "Заселять людей в новостройки можно, а чистить дороги нельзя?" - задается вопросом парламентарий.
Оксана Молодых,
депутат барнаульскойй гордумы:
— Полагаю, что данная ситуация создает крайне опасные условия проживания людей на указанной территории. Затруднения при передвижении могут испытывать экстренные службы. Пешеходы, в том числе с детьми и колясками, вынуждены передвигаться по проезжей части.
Отметим, что новые дороги на улицах Балтийская, Ускова и Взлетная строят поэтапно. В 2017 году здесь сделали ливневую канализацию, основание дорог и тротуары. Укладывать верхнее покрытие, заниматься благоустройством и другими работами продолжат в 2018 году.
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