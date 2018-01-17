В Алтайском крае выпало рекордное количество снега

Уборка снега. Фото: barnaul.org. Уборка снега. Фото: barnaul.org. Уборка снега. Фото: barnaul.org. Уборка снега. Фото: barnaul.org.

Лидером стал Тогульский район. За прошедшие сутки там выпало 11 мм, высота снежного покрова резко увеличилась с 32 до 55 сантиметров. За всю историю наблюдений этот день стал рекордным, превысив значения 1938 года. Кроме того, в Троицком районе выпало 6 мм осадков, это самое большое количество с 1988 года.

По сообщению властей, в регионе снег чистили более 500 единиц дорожной техники.

В Барнауле 16 января выпало 20% от месячной нормы снега. Толщина снежного покрова достигла 14 см. Сейчас на дорогах города работает 117 машин. Также снег чистят 96 дворников и 41 грузчик.

Снег вывозят как в центральной части города, так и в спальных. С помощью снегопогрузчиков и самосвалов устраняют снежные валы с улиц Георгиева, Энтузиастов, Северо-Западной и других.

Городские магистрали, по которым проходят маршруты общественного транспорта, очищают 15 комбинированных дорожных машин, оснащенных щетками и передними отвалами. На тротуарах также работают тракторы со щетками. Подходы к пешеходным переходам, остановки и лестничные марши очищают уборщики.