Под Барнаулом иномарка столкнулась с КамАЗом дорожных служб

ДТП на Чуйском тракте. Фото: Николай Седых в vk.com/barneos22. ДТП на Чуйском тракте. Фото: Николай Седых в vk.com/barneos22. ДТП на Чуйском тракте. Фото: Николай Седых в vk.com/barneos22.

По сведениям очевидцев, водитель внедорожника врезался в стоящий в левой полосе КамАЗ. Водитель внедорожника жив, но получил травмы. Его увезли на "скорой".