Под Барнаулом иномарка столкнулась с КамАЗом дорожных служб

Серьезное ДТП произошло на 202 км Чуйского тракта. Напротив заправки "Сибойл" в Белоярске столкнулись внедорожник Toyota и КамАЗ, принадлежащий дорожникам, сообщает Barnaul 22.
ДТП на Чуйском тракте. Фото: Николай Седых в vk.com/barneos22.
ДТП на Чуйском тракте. Фото: Николай Седых в vk.com/barneos22.
ДТП на Чуйском тракте. Фото: Николай Седых в vk.com/barneos22.
По сведениям очевидцев, водитель внедорожника врезался в стоящий в левой полосе КамАЗ. Водитель внедорожника жив, но получил травмы. Его увезли на "скорой".
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