В Барнауле водитель сбил парня на пешеходном переходе и скрылся

13 марта около 15:55 в районе пересечения улиц Малахова и Гридасова сбили 19-летнего парня. Молодой человек шел по нерегулируемому пешеходному переходу.
Как altapress.ru рассказали в ГИБДД Барнаула, пострадавшему оказали медпомощь, госпитализация не потребовалась.
В течение суток полицейские нашли виновника ДТП. Им оказался 32-летний мужчина, управлявший Honda CR-V.
По данному факту ведется проверка. Водителя привлекут к ответственности за оставление места ДТП.
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