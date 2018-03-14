В Барнауле водитель сбил парня на пешеходном переходе и скрылся

Как altapress.ru рассказали в ГИБДД Барнаула, пострадавшему оказали медпомощь, госпитализация не потребовалась.

В течение суток полицейские нашли виновника ДТП. Им оказался 32-летний мужчина, управлявший Honda CR-V.

По данному факту ведется проверка. Водителя привлекут к ответственности за оставление места ДТП.