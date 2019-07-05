Барнаульская ГИБДД обещает сдавать в полицию детей, обливающих машины 7 июля

Госавтоинспекция предупреждает жителей Барнаула, что 7 июля — в день Ивана Купалы — автомобилистам нужно подготовиться к внезапному появлению детей на дорогах. Самих несовершеннолетних в ГИБДД предостерегают — обливать машины нельзя, всех нарушителей отдадут в полицию.

Детей, которые будут обливать автомобилистов и не реагировать на замечания сотрудников ГИБДД, будут отводить в отделы по делам несовершеннолетних.

Туда же вызовут их родителей для составления протоколов о правонарушении за ненадлежащий надзор за ребенком.

Всем, кто увидит компании детей, которые обливают проезжающие машины, следует обратиться в дежурную часть ГИБДД по телефонам 391−090, 393−555. На место будут высылать экипаж и принимать меры.

Правоохранители просят родителей поговорить с детьми, чтобы те не резвились у дороги. Детей в свою очередь просят быть благоразумными и обливаться по взаимному согласию.

7 июля в России отмечают день Ивана Купалы. По традиции в этот праздник принято обливать друг друга водой, водить хороводы и прыгать через костры. Ранее altapress.ru писал, где с размахом можно отметить Ивана Купала в Алтайском крае.