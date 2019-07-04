Где и как в Алтайском крае можно отпраздновать день Ивана Купалы

7 июля в России отмечают день Ивана Купалы. По традиции в этот праздник принято обливать друг друга водой, водить хороводы, плести венки и прыгать через костры, сообщает «Алтайтурцентр». Где с размахом можно отметить Ивана Купала в Алтайском крае — в обзоре altapress.ru.

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Все по-славянски

Где: база отдыха «Русский дом» ( Тальменский район , с. Язово , ул. Нагорная , 1). Когда: 5−7 июля. Начало: в пятницу в 18:30.

База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем.

Праздновать Ивана Купалу в туркомплексе «Русский дом» будут три дня подряд. Гости праздника смогут заниматься славянской гимнастикой, соберут травы, будут плести венки и обережную метлы, водить хороводы и ручейки на понтонной пристани.

Днем будет работать площадка для детей с играми в духе русских народных сказок. Вечером всех ждет концерт от народной исполнительницы. По старинному обычаю, венки будут запускать по течению реки Чумыш.

Праздник в ночь

Где: долина семейного отдыха «Алтайское Холмогорье» ( Алтайский район , с. Алтайское , ул. Заозерная , 2). Когда: 6 июля. Начало в 20:00.

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В ночь с 6 на 7 июля всем гостям долины обещают волшебную Купальскую ночь. Гостей будут угощать традиционной кашей — кулагой, научат плести венки, будут и прыжки через костер. Хедлайнером станет кавер-дуэт из Екатеринбурга «Философия Звука». Также организаторы подготовили водные забавы.

Предсказания и огненное шоу

Где: барнаульский зоопарк ( парк «Лесная сказка», ул. Энтузиастов , 12) Когда: 6 июля Начало в 21:00.

Открытие «Стоянки древнего человека» в барнаульском зоопарке. vk.com/zoo 22

Игры, гадания и водные забавы обещают провести и в барнаульском зоопарке. Желающие смогут узнать будущее в «Шалаше предсказаний» и научиться плести венки из папоротника. На закате гости увидят огненное шоу и заведут хоровод. Все это пройдет под аккомпанемент Русского камерного оркестра.