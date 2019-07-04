Где и как в Алтайском крае можно отпраздновать день Ивана Купалы

Все по-славянски
Где: база отдыха «Русский дом» (Тальменский район, с. Язово, ул. Нагорная, 1).
Когда: 5−7 июля.
Начало: в пятницу в 18:30.
Праздновать Ивана Купалу в туркомплексе «Русский дом» будут три дня подряд. Гости праздника смогут заниматься славянской гимнастикой, соберут травы, будут плести венки и обережную метлы, водить хороводы и ручейки на понтонной пристани.
Днем будет работать площадка для детей с играми в духе русских народных сказок. Вечером всех ждет концерт от народной исполнительницы. По старинному обычаю, венки будут запускать по течению реки Чумыш.
Праздник в ночь
Где: долина семейного отдыха «Алтайское Холмогорье» (Алтайский район, с. Алтайское, ул. Заозерная, 2).
Когда: 6 июля.
Начало в 20:00.
В ночь с 6 на 7 июля всем гостям долины обещают волшебную Купальскую ночь. Гостей будут угощать традиционной кашей — кулагой, научат плести венки, будут и прыжки через костер. Хедлайнером станет кавер-дуэт из Екатеринбурга «Философия Звука». Также организаторы подготовили водные забавы.
Предсказания и огненное шоу
Где: барнаульский зоопарк (парк «Лесная сказка», ул. Энтузиастов, 12)
Когда: 6 июля
Начало в 21:00.
Игры, гадания и водные забавы обещают провести и в барнаульском зоопарке. Желающие смогут узнать будущее в «Шалаше предсказаний» и научиться плести венки из папоротника. На закате гости увидят огненное шоу и заведут хоровод. Все это пройдет под аккомпанемент Русского камерного оркестра.