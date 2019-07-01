В «Шишковке» рассказали, какие известные писатели приедут на Шукшинский фестиваль на Алтай

23-24 июля в ходе «Шукшинских дней на Алтае» известные писатели встретятся с барнаульцами в краевой библиотеке им. В. Я. Шишкова.

В программе всероссийского Шукшинского фестиваля есть отдельный «книжный» блок — «Литературный перекресток». В 2019 году в составе писательской делегации регион посетят интересные личности. Встречи с писателями пройдут не только в Барнауле, но и в Новоалтайске, Ребрихе, Бийске, Белокурихе и Сростках.

Павел Басинский ( Москва)

Писатель, литературовед, критик, автор книг:

«Писатель par excellence»,

«Московский пленник»,

«Горький»,

«Смиренник и аристократ»,

«Русский роман , или Жизнь и приключения Джона Половинкина»,

или Жизнь и приключения Джона Половинкина», «Страсти по Максиму. Горький: девять дней после смерти»,

«Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: История одной вражды»

«Скрипач не нужен. Роман с критикой»,

«Лев в тени Льва»,

«Посмотрите на меня. Тайная история Лизы Дьяконовой».

Лауреат премии «Большая книга» и Государственной премии за достижения в области литературы, автор текстов для «Тотального диктанта-2019».

Когда: 23 июля, 15:00.

Андрей Дмитриев ( Харьков) и Михаил Павлов ( Москва)

Дмитриев — поэт, автор книги стихов «Сторожевая элегия» (2004). Лауреат премии Международного фонда памяти Бориса Чичибабина (2004). Стихи печатались в журналах «Новый мир», «Стрелец», «Алтай», альманахах «Дикое Поле», «ДвуРечье», антологии «Русская поэзия. XXI век» (2010), сборнике «Я — израненная земля». Член Русского ПЕН-центра Всемирной ассоциации писателей «Международный ПЕН-клуб».

Михаил Павлов — филолог, журналист и писатель. Произведения выходили в журналах «Москва» (Москва), «Вертикаль» и «Алтай». В сфере научных интересов — лингвопоэтика.

Когда: 24 июля, 15:00.

Василий Авченко ( Владивосток)

Писатель, журналист. Автор книг:

«Правый руль»,

«Владивосток-3000»,

«Кристалл в прозрачной оправе. Рассказы о воде и камнях»,

«Фадеев»,

соавтор романа «Штормовое предупреждение».

Произведения автора входили в шорт-листы премии «Национальный бестселлер», «НОС» и Бунинской премии, в лонг-листы премии «Большая книга» и «Ясная поляна».

Когда: 24 июля, 17:00.

По традиции, «Шишковка» предоставляет читателям возможность выиграть книгу писателя с автографом. Павел Басинский распишется на трех книгах за самые интересные вопросы от гостей встречи.

Василий Авченко оставит автограф на книге автору самого примечательного объяснения в любви чему-нибудь неодушевленному, которое желающие должны уместить в 15 предложений. Вопросы и объяснения можно будет озвучить в ходе встреч с гостями «Литературного перекрестка».

С 1 июля в библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «Жить народной радостью и болью», посвященная 90-летию со дня рождения В. М. Шукшина. Более 200 изданий, представленных в экспозиции, познакомят с жизнью и творчеством Василия Макаровича.

Иллюстративную часть составили работы фотохудожника Александра Волобуева из его проекта «Кислород Пикета. Сростки — навсегда». Автор работал над этим проектом в течение двух лет, и в результате получилось 60 фотографий села Сростки, его жителей, окрестностей, великолепных пейзажей в разное время года. Выставка будет работать на 1 этаже библиотеки до 4 октября.

Надежда Тиунова.