5 октября 6°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

Барнаульская ГИБДД рекомендовала водителям обращать внимание на пешеходов

Осенью, когда темнеть начинает рано, часто идут дожди и ухудшается видимость, на дорогах возрастает количество аварий. Только за один вечер в Барнауле под колесами оказалось два человека. Городская ГИБДД обратилась к автомобилистам и пешеходам.

ДТП на ул. Малахова.
ДТП на ул. Малахова.
"Инцидент Барнаул"

Водителям необходимо перед поездкой проверять техническое состояние своего автомобиля — тормозную систему и систему обогрева стекол, а также наличие стеклоомывающей жидкости.

Во время поездки нужно держаться на безопасной дистанции, соблюдать скоростной режим, пристегиваться ремнем безопасности и включать ближний свет.

«Помните главное правило на дороге — водитель должен быть предсказуем и заметен! И самое главное, обращайте внимание на пешеходов. По статистике именно в такую погоду возрастает количество ДТП с их участием», — говорится в обращении Госавтоинспекции.

Так, вечером 4 октября в Барнауле случилось две автоаварии с участием пешеходов: на ул. Балтийской и на ул. Малахова. В обоих случаях люди шли по переходу.

Пешеходам также следует быть внимательными на дорогах. В темное время суток нужно использовать световозвращающие элементы на одежде для того, чтобы быть более заметными в свете фар. Особенно это касается детей.

«Уважаемые пешеходы! Не рискуйте своей жизнью, не создавайте аварийных ситуаций. Пересекайте проезжую часть только в установленных местах! Выходя на пешеходный переход, обязательно убедитесь в отсутствии близко движущегося транспорта», — просят автополицейские.

Нельзя забывать, что от ответственности и предусмотрительности каждого участника дорожного движения зависит безопасность на дорогах.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость