Барнаульская ГИБДД рекомендовала водителям обращать внимание на пешеходов

Осенью, когда темнеть начинает рано, часто идут дожди и ухудшается видимость, на дорогах возрастает количество аварий. Только за один вечер в Барнауле под колесами оказалось два человека. Городская ГИБДД обратилась к автомобилистам и пешеходам.

Водителям необходимо перед поездкой проверять техническое состояние своего автомобиля — тормозную систему и систему обогрева стекол, а также наличие стеклоомывающей жидкости.

Во время поездки нужно держаться на безопасной дистанции, соблюдать скоростной режим, пристегиваться ремнем безопасности и включать ближний свет.

«Помните главное правило на дороге — водитель должен быть предсказуем и заметен! И самое главное, обращайте внимание на пешеходов. По статистике именно в такую погоду возрастает количество ДТП с их участием», — говорится в обращении Госавтоинспекции.

Так, вечером 4 октября в Барнауле случилось две автоаварии с участием пешеходов: на ул. Балтийской и на ул. Малахова. В обоих случаях люди шли по переходу.

Пешеходам также следует быть внимательными на дорогах. В темное время суток нужно использовать световозвращающие элементы на одежде для того, чтобы быть более заметными в свете фар. Особенно это касается детей.

«Уважаемые пешеходы! Не рискуйте своей жизнью, не создавайте аварийных ситуаций. Пересекайте проезжую часть только в установленных местах! Выходя на пешеходный переход, обязательно убедитесь в отсутствии близко движущегося транспорта», — просят автополицейские.

Нельзя забывать, что от ответственности и предусмотрительности каждого участника дорожного движения зависит безопасность на дорогах.