В Барнауле водитель иномарки дал по газам перед переходом и сбил женщину

Пешеход шла через проезжую часть по нерегулируемому переходу, когда на нее наехал автомобиль. О состоянии женщины неизвестно.
Судя по записи с камеры видеонаблюдения, водитель авто перед переходом не сбавил скорость, а наоборот газанул.
Напомним, осенью 2020 года на этом переходе сбили человека: одна машина притормозила, а другая продолжила ехать и влетела в пешехода.
Ранее на этом же переходе сбили подростка, который решил на велосипеде переехать дорогу.
В 2019 году совсем рядом, на пересечении ул. Балтийская и Сиреневая, на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль насмерть сбил девушку.
После просьб местных жителей переход обезопасили, приподняв уровень асфальта под зеброй, что, судя по всему, не помогло.