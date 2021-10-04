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Происшествия

В Барнауле водитель иномарки дал по газам перед переходом и сбил женщину

Вечером 4 октября в Барнауле на пешеходном переходе в районе ул. Балтийской, 104 под колесами иномарки оказалась женщина. Видео опубликовал паблик «В курсе 22».

ДТП на переходе на ул. Балтийская.
ДТП на переходе на ул. Балтийская.
https://t.me/vkurse22

Пешеход шла через проезжую часть по нерегулируемому переходу, когда на нее наехал автомобиль. О состоянии женщины неизвестно.

Судя по записи с камеры видеонаблюдения, водитель авто перед переходом не сбавил скорость, а наоборот газанул.


Напомним, осенью 2020 года на этом переходе сбили человека: одна машина притормозила, а другая продолжила ехать и влетела в пешехода.

Ранее на этом же переходе сбили подростка, который решил на велосипеде переехать дорогу.

В 2019 году совсем рядом, на пересечении ул. Балтийская и Сиреневая, на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль насмерть сбил девушку.

После просьб местных жителей переход обезопасили, приподняв уровень асфальта под зеброй, что, судя по всему, не помогло.

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