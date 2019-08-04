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Происшествия

Опубликовано видео смертельного ДТП на пешеходном переходе в Барнауле

3 августа в Барнауле на пересечении улиц Балтийская и Сиреневая произошло ДТП — на нерегулируемом пешеходном переходе проезжающий автомобиль насмерть сбил девушку.

Пешеходный переход.
Пешеходный переход.
СС0

Подписчики паблика «Инцидент Барнаул» выложили в сеть момент происшествия. Видно, как девушка переходит дорогу по «зебре». Водитель на голубом Renault Megane, не притормозив и только вильнув в последние секунды движения, сбил девушку.

Как выяснилось впоследствии, погибшая — 1999 года рождения. По сообщения очевидцев, водитель остался на месте ДТП дожидаться приезда полицейских. По сообщениям очевидцев, водитель был трезв.

«Вечно по этой улице носятся, еще и пешеходам сигналят, чтобы шли побыстрее. Каждый день слышно сумасшедший свист колёс (тормозят, боком валят), окна открыты, все вижу и слышу, задолбали уже гонщики. Реально камеры нужны», — пишут комментаторы.

На место происшествия выезжали представители всех экстренных служб города.

Ведется разбирательство.

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