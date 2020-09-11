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В Барнауле приподняли опасный пешеходный переход, на котором раньше можно было умереть

В Барнауле после просьб местных жителей приняли решение обезопасить нерегулируемый пешеходный переход, рассказали в интернет-сообществе «Барнаул 22».

Опасный пешеходный переход в Барнауле решили обезопасить.
Опасный пешеходный переход в Барнауле решили обезопасить.
кадр из видео.

Речь идет о пешеходном переходе на улице Балтийской, где сделали ровную и прямую дорогу, которая у водителей вызывает желание разогнаться несмотря на «зебры».

«Проблема решается! Рабочие укладывают лежачий полицейский на опасном пешеходном переходе», — рассказали местные жители и сняли на видео процесс.

Судя по кадрам, это будет не традиционный лежачий полицейский, а приподнятый относительно дороги пешеходный переход.


Стоит отметить, что жители микрорайона давно жаловались на переход, а с началом нового учебного года проблема стала еще острее.

«С открытием новой школы многие ученики идут именно по этому переходу. Почему школу открыли, а про безопасность детей позабыли? Или опять ждем летального исхода?» — возмутился ранее местный житель.

Причины для опасений были. Ровно неделю назад, 4 сентября, на этом переходе вновь сбили человека: одна машина притормозила, а другая продолжила ехать и влетела в человека.

В конце июля на этом же переходе сбили подростка, который решил на велосипеде переехать дорогу.

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