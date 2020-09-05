«Ждут смерти»: в Барнауле сбили человека на опасном переходе, по которому дети идут в новую школу

В Барнауле на нерегулируемом пешеходном переходе вновь сбили человека, рассказывают в интернет-сообществе « Барнаул 22 ».

Сбили пешехода на зебре в Барнауле на ул. Балтийской.

Инцидент произошел 4 сентября на улице Балтийской — в районе домов № 97−99.

«Это уже не единичный случай. Дорога ровная, прямая. С открытием новой школы многие ученики идут именно по этому переходу. Почему школу открыли, а про безопасность детей позабыли? Или опять ждем летального исхода?» — возмущается местный житель.



На кадрах классическая ситуация: одна машина притормаживает и пропускает пешехода, а другая — на следующей полосе — продолжает ехать. При этом пешеход уверен, что можно смело идти вперед и забыть о безопасности.

Местные жители просят установить возле опасного перехода светофор или, на крайний случай, хотя бы лежачего полицейского — чтобы водители не гоняли по прямой дороге.

Напомним, в конце июля на этом же переходе сбили подростка, который решил на велосипеде переехать дорогу.