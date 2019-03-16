Барнаульские дорожники усиленно чистят город от снега

Рабочие «Автодорстроя» уже посыпали песчано-соляной смесью основные городские магистрали, по которым проходят маршруты общественного транспорта. В настоящее время идет обработка второстепенных улиц. Работает 16 коммунальных дорожных машин.
На прометании тротуаров задействованы шесть тракторов, оборудованных щетками. Работают также 15 самосвалов и погрузчиков. Во второй половине дня дорожники будут сгребать снег с проезжей части там, где он не растает. В случае ухудшения погодных условий рабочие и техника «Автодорстроя» готовы к работе в усиленном режиме.
Барнаульцам рекомендуют быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и с пониманием относиться к работе спецтехники. Ранее синоптики предупреждали об ухудшении погоды на выходных.