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Автоновости

Барнаульские дорожники усиленно чистят город от снега

Дорожные службы Барнаула приступили к работам по расчистке улиц, сообщает мэрия. С утра в городе выпало много снега.

Уборка снега.
Уборка снега.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Рабочие «Автодорстроя» уже посыпали песчано-соляной смесью основные городские магистрали, по которым проходят маршруты общественного транспорта. В настоящее время идет обработка второстепенных улиц. Работает 16 коммунальных дорожных машин.

На прометании тротуаров задействованы шесть тракторов, оборудованных щетками. Работают также 15 самосвалов и погрузчиков. Во второй половине дня дорожники будут сгребать снег с проезжей части там, где он не растает. В случае ухудшения погодных условий рабочие и техника «Автодорстроя» готовы к работе в усиленном режиме.

Барнаульцам рекомендуют быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и с пониманием относиться к работе спецтехники. Ранее синоптики предупреждали об ухудшении погоды на выходных.

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